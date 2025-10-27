Servicemedarbetare med intresse för bilar till Stockholm Norrort
Nu söker vi en engagerad kollega till vår kund i Stockholm Norrort. Det här är en perfekt roll för dig som gillar fart och variation, och som trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik. Hos vår kund får du en spännande vardag där du både har kundkontakt och ansvar för att hantera bilar på olika sätt. Kort sagt, du blir navet som får verksamheten att rulla!
I rollen arbetar du nära kunderna och ser till att flödet på anläggningen fungerar smidigt. Du tar emot bilar, hanterar enklare administration och lämnar ut fordon till kunder. Du gör även vissa förberedelser inför utlämning, till exempel flyttar bilar, byter ett däck eller utför andra enklare jobb på bilarna. Det handlar inte om att meka, men du behöver känna dig bekväm med bilar och tycka att det är roligt att arbeta med bilar.
Din Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från bilbranschen, kanske som servicerådgivare, biluthyrare, kundmottagare eller i en annan roll där du har kombinerat kundkontakt med ett mer praktiskt arbete. Du gillar när det händer saker, tar gärna ansvar och har lätt för att skapa goda relationer med både kunder och kollegor.
Vi tror att du är en person som ser helheten, tar egna initiativ och har en naturlig känsla för service och struktur. Du trivs i en miljö där du får tänka själv, men också samarbeta i ett mindre team som löser utmaningar tillsammans. Har du ett genuint bilintresse är det ett stort plus, men viktigast är att du vill bidra med energi, engagemang och en positiv attityd.Om företaget
Det här är en direktanställning hos vår kund, en tillsvidareanställning med provanställning. Du blir en del av ett växande företag med framåtanda, där du får utrymme att påverka och växa i rollen. Mer information om rollen och företaget ges vid intervju.
Om Autorekrytering
Autorekrytering är ledande på att hitta specialistkompetens till fordonsindustrin. Vi är landets enda rekrytering- och konsultföretag med ett odelat fokus på att matcha rätt person med rätt jobb i motorbranschen, och detta har vi gjort sedan 2005. Under dessa två decennier har vi byggt upp ett omfattande nätverk och en djup förståelse för branschen, vilket gör oss unikt positionerade att bidra till dess utveckling med rätt kompetens.
Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste sektorer. Den spelar en central roll i vår ekonomi, genererar innovation och sysselsätter tusentals människor. Att hitta och behålla rätt kompetens är avgörande för branschens fortsatta framgång och tillväxt. Genom vårt långsiktiga engagemang och personliga service säkerställer vi att både våra kunder och kandidater får den bästa möjliga matchningen.
Som kund eller medarbetare hos Autorekrytering kommer du snabbt att märka vårt personliga engagemang och vår långsiktighet. Våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping gör det möjligt för oss att täcka stora delar av Sverige samtidigt som vi håller oss uppdaterade på den lokala marknaden.
Kontaktuppgifter
Frågor om tjänsten och processen besvaras av ansvarig rekryterare June Pärnänen på tel. 070 622 60 19. Vi ser fram emot din ansökan!
