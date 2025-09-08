Servicemedarbetare inom lokalvård till Fristad Folkhögskola
2025-09-08
Västra Götalandsregionen, som är Sveriges största folkhögskolehuvudman, förvaltar sex folkhögskolor, Billströmska, Dalsland, Fristad, Grebbestad, Göteborg och Vara.
Vi bedriver utbildning och folkbildning genom att deltagare kan läsa allmän kurs för att få behörigheter till högre studier eller profilkurs där de kan fördjupa sig i ett specialområde. Det finns ett trettiotal längre kurser att välja mellan. På flertalet av våra skolor driver vi också olika projekt för bland annat människor som står utanför arbetsmarknaden. På flertalet av våra skolor samt på förvaltningsnivå driver vi också olika projekt inom en rad områden. Till förvaltningen hör också Validering Väst samt uppdrag VIA som är ett stöd för individer som står längre från arbetsmarknaden. Vi vill skapa möjligheter för individen, och för samhället, genom att arbeta för trygghet, delaktighet och framtidstro. Många säger att deras år på folkhögskolan var deras bästa år i livet. Folkhögskolorna gör skillnad och gör så att människor hittar sin framtid.
Fristads folkhögskola med ca 130 studerande erbjuder allmän kurs på gymnasienivå, trädgårdsutbildning, undersköterskeutbildning, vävkurs och Växa - en kurs för personer med funktionsvariation på plats i Fristad. Ytterligare 60 studerande läser allmän kurs, yrkesbiodling eller vävning på distans. På skolans internat finns det boende för cirka 40 deltagare. Skolan har också konferensverksamhet. Sammanlagt är vi drygt 40 anställda som arbetar med undervisning och service.
Beskrivning och arbetsuppgifter
Vårt lokalvårdsteam ansvarar för en ren och trivsam miljö i våra skol- och konferenslokaler samt på internatet.
De har dagligen många kontakter med deltagare, konferensbesökare och kollegor på skolan. Folkhögskolan är i en unik miljö där alla medarbetare bidrar till att deltagarna når sina mål och kan påverka hur arbetet ska läggas upp.
Vi söker nu dig som brinner för service och vill vara en del av detta team! I tjänsten ingår daglig lokalvård och storstäd både manuellt och med maskiner samt inventering, beställningar och varumottagning. Visst arbete inom kök kan också förekomma då vi är en liten skola där vi hjälps åt.Publiceringsdatum2025-09-08Kvalifikationer
Du har en avslutad utbildning på minst gymnasienivå och grundläggande datakunskaper för att kunna använda interna system. Du kan kommunicera, läsa och förstå arbetsinstruktioner på svenska. Vi ser gärna att du har yrkesbevis inom lokalvård. Utbildning inom kök är också meriterande, alt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. B-körkort är också ett plus då resor kan förekomma.
Dessutom har du minst tre års erfarenhet av lokalvård och den fysik som krävs för att orka arbeta fysiskt under större delen av dagen.
Som medarbetare utför du dina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. Du söker förbättringar i arbetet för att bidra till en god arbetsmiljö och en hög kvalité. Det är viktigt att du är serviceinriktad och har ett gott bemötande.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, 100%. Tillträde snarast.
Urval och intervjuer kan komma att ske under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Folkhögskoleförvaltningen, Fristads folkhögskola Kontakt
Yvonne Gunnervald Forsström, bitr. Rektor 073-8332158 Jobbnummer
