Servicemedarbetare i vårdnära miljö för timanställning/sommarvikariat, Gävl

Verksamhetsområdet Logistik och Service har ca 150 medarbetare fördelat över orterna Gävle, Sandviken, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn och Ljusdal. Logistik och Service har ett regionsövergripande ansvar för den interna logistiken och serviceleveransen till och inom Akutsjukhus, Närsjukhus och Hälsocentraler inom Region Gävleborg. Uppdraget är att leverera tjänster med rätt innehåll, kvalité och omfattning. Fokus är alltid på kunden och våra värderingar bygger på Respekt & Ödmjukhet, Öppenhet & Ärlighet samt Professionalism & Ansvar.
Som timanställd servicemedarbetare i vårdnära miljö kommer du att bli anställd via Visstidsbemanningen Region Gävleborg men placerad hos Logistik och Service.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Arbetet som servicemedarbetare i vårdnära miljö är omväxlande, spännande och lärorikt. Arbetsuppgifterna och arbetstiderna varierar beroende på vilken enhet du arbetar på. Vi tillämpar skiftgång där nattarbete kan förekomma.
Som servicemedarbetare på Transportservice får du bland annat utföra arbetsuppgifter som
• Godsmottagning hantering samt registrering
• Inre transporter av ex. gods, avfall, textilier och läkemedel
• Mindre flyttuppdrag
• Avfallshantering från våra miljöstationer
• Biltransport av gods, avfall, catering samt post mellan Gävle sjukhus och hälsocentraler/mottagningar utanför sjukhusområdet
Som servicemedarbetare på Varuförsörjningen får du bland annat utföra arbetsuppgifter som
• Iordningsställa och anpassa förrådsskåp
• Inventera, beställa och fylla på enheternas förrådsskåp
• Administrera varuförsörjning
• Uppackning av material
Som servicemedarbetare på Budservice får du bland annat utföra arbetsuppgifter som
• Transport av patienter inom sjukhuset
• Transport av t ex; prover, läkemedel och blod
• Transport av sterilgods samt rengjort gods
• Posthantering sortering, administrering samt hämtning/lämning av post och paketKvalifikationer
I rollen som servicemedarbetare hos oss behöver du vara serviceinriktad och ha förmågan att ta egna initiativ. Du ska se möjligheter och sätta kunden i fokus. Du är en empatisk person med en god social förmåga och kan läsa av situationer och agera därefter. Då arbetet är fysiskt krävande så är det viktigt att du uppskattar ett arbete i rörelse. Vidare är du kommunikativ och arbetar bra tillsammans med andra.
I rollen som servicemedarbetare har du
• Avslutad gymnasieutbildning
• Goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift
• Grundläggande datorkunskaper
Vi ser gärna att du har
• Truckkort med A-behörighet och/eller D1
• Genomfört ADR1.3-utbildning
• B-körkort
Då vi eftersträvar en snabb rekryteringsprocess så kommer urval och intervjuer att ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet. Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region. Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro. Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg.
Välkommen till oss!
