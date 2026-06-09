Servicemedarbetare för extraarbete till Närservice
Region Örebro län / Vaktmästarjobb / Karlskoga Visa alla vaktmästarjobb i Karlskoga
2026-06-09
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Välkommen till ett härligt gäng! Tillsammans med dig vill vi skapa ett bättre liv för våra patienter och invånare.
Som medarbetare inom område Närservice, Regionservice kommer du att få möjlighet att arbeta med olika arbetsuppgifter. Vårt område ansvarar för servicetjänster inom lokalvård, måltid och logistik.
Vi utför främst service på regionens tre sjukhus i Örebro, Karlskoga och Lindesberg men även vårdcentraler, Folktandvården samt Regional utveckling.
Som medarbetare inom Logistik arbetar du med interna transporter såsom avfallshantering, posthantering, godshantering till patienttransporter, e-tjänstekort, textilhantering och måltidsvärdar.
Våra servicetjänster bidrar till att frigöra tid för vården att fokusera på patientarbete.
Som medarbetare agerar du utifrån Region Örebro läns värdeord samarbete, utveckling och professionalism. Vi välkomnar dig som tillsammans med oss vill nå vår vision, Tillsammans skapar vi ett bättre liv!Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Just nu är det du som vill arbeta extra som servicemedarbetare vid Karlskoga Lasarett som vi söker.
Som medarbetare inom Logistik varierar arbetsuppgifterna under dagen lite beroende på vilken process du arbetar med bl.a. arbetar vi med att hantera och förbereda frukost, lunch och middag på vårdavdelningarna. Inventera och beställa material och textilier, packa upp och fylla på i de olika förråden. Transportera patienter mellan olika avdelningar/mottagningar. Du har ett omväxlande arbete som innefattar allt ifrån avfallshantering till att lämna gods och tvätt till och från avdelningar. Truckkörning och transporter med bil förekommer dagligen.
Arbetet är socialt, stundtals fysiskt krävande och alltid med stort eget ansvar.
Arbetet sker i sjukhusmiljö och du kommer i kontakt med de patienterna. Verksamheten sker måndag till söndag, både dag, kvällstid och helg.
Det är inte alltid lätt att vara ny på jobbet och vi gör vårt allra bästa för att du ska känna dig trygg och förberedd, genom att ge dig en grundlig introduktion. Denna internutbildning syftar också till att vi säkerställer patientsäkerheten på ett bra sätt.
Ett gott humör och hög servicenivå är något vi värdesätter!Kvalifikationer
Nu söker vi dig som:
Fyllt 18 år och körkort, dock lägst B
Behärskar svenska språket väl i tal, läsförståelse och skrift.
Du har grundläggande datorkunskaper, dvs du kan:
använda de viktigaste funktionerna i ord- och textbehandlingsprogram som Microsoft Word och i kalkylprogram som Microsoft Excel, skicka, läsa och svara på e-post i Outlook,
söka och hantera information på intranätet
Är hängiven, medkännande och är flexibel.
Hos oss blir du en del i någonting viktigt. Vi strävar efter att skapa en utvecklande och rolig arbetsplats. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom lokalvård, restaurangbranschen, logistikverksamhet eller annat serviceyrke. Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Känner du igen dig i beskrivningen ovan och är strukturerad, besitter en hög personlig mognad och har lätt för att skapa relationer, då är du kanske den vi söker.
På grund av vikten att säkerställa patientsäkerheten får samtliga kandidater genomföra ett språktest vid en eventuell intervju.
Enligt gällande lagkrav kan tjänsten innebära krav på registerutdrag från belastningsregistret.
Observera! Det är ett krav att du kan börja arbeta kl 06.00 på morgonen samt kunna arbeta helg.
Även kvällsarbete kan förekomma på vissa turer.Så ansöker du
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Regionservice breda verksamhet bidrar till att underlätta arbetet för alla inom Region Örebro län. Våra cirka 1000 medarbetare arbetar bland annat med IT-stöd och utveckling, fastigheter, måltider, logistik- och lokalvårdservice, medicinsk teknik, upphandling och administration. Ett gott bemötande, samverkan och möjlighet till utveckling är grundläggande för oss.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rs:2026:079". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionservice Karlskoga Kontakt
Samordnare
Malin Johansson 072-085 21 80 Jobbnummer
9953879