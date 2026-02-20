Servicemedarbetare (2 tjänster) Suris Street Food Södermalm, Stockholm
Suris Street Food AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Suris Street Food AB i Stockholm
Servicemedarbetare (2 tjänster)
Suris Street Food - Södermalm, StockholmPubliceringsdatum2026-02-20Om företaget
Suris Street Food på Ringvägen 129 är en väletablerad restaurang mitt på Södermalm. Vi arbetar med ett modernt asiatiskt kök med tydlig Asian fusion-profil, där koreanska smaker möter japanska tekniker och sydostasiatiska influenser.
Hos oss hänger smak, tempo, energi och atmosfär ihop, från kök till matsal och bar. Nu bygger vi ett nytt team och söker dig som vill vara med från start och sätta kulturen tillsammans med oss.
Om rollen
Som servicemedarbetare hos oss är du en central del av gästupplevelsen. Du arbetar i matsalen och i nära samarbete med bar och kök. Du möter gäster med professionalism, närvaro och energi.
Tempot är högt, lagandan stark och kvaliteten alltid i fokus.
Arbetstiderna är schemalagda och varierar mellan dag, kväll och helg. Tjänsten innebär skiftarbete där kvälls- och helgarbete ingår.Dina arbetsuppgifter
• Välkomna och guida gäster genom vår meny
* Ta beställningar och hantera kassaarbete
* Servera mat och dryck med precision och närvaro
* Ge rekommendationer kring mat och dryck
* Duka, plocka av och förbereda matsalen inför och under service
* Ansvara för disk och löpande rengöring av restaurangen
* Säkerställa ordning, struktur och en representativ miljö i restaurangen
* Arbeta i matsalen och vid behov stötta i baren
* Samarbeta tätt med kök och kollegor för ett smidigt flödeKvalifikationerKvalifikationer
• Två till fyra års dokumenterad erfarenhet av service inom restaurang
• Van att arbeta i högt tempo med bibehållen kvalitet
• God kommunikationsförmåga
• Flytande svenska och mycket god engelska
Meriterande
• Utbildning inom hotell och restaurang
• Bartenderutbildning
• Erfarenhet av bararbete
• Kunskap om cocktails, öl och vin
• Intresse för dryck i kombination med asiatiska smaker
Endast sökande som uppfyller angivna kvalifikationskrav kommer att beaktas.Dina personliga egenskaper
Du bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö och förstår att detaljer gör skillnad i helhetsupplevelsen. Du har ett professionellt förhållningssätt och sätter alltid gästens upplevelse i första rummet.
Vi värdesätter professionalism, respekt och ett inkluderande arbetsklimat.
Vi erbjuder
• En dynamisk arbetsplats mitt på Södermalm
• Ett nytt team med tydlig utvecklingsambition
• Möjlighet att utvecklas inom både service och dryck
• Lön enligt kollektivavtal baserad på erfarenhet
Smak. Tempo. Närvaro.
Känner du igen dig? Då är det dags att ta plats.
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning.Tillträde
Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetsplats: Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Endast via e-post
E-post: info@surisstreetfood.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ServicemedarbetareSSF2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Suris Street Food AB
(org.nr 559178-2312)
Ringvägen 129 (visa karta
)
116 61 STOCKHOLM Jobbnummer
9754936