Servicemedarbetare - Reception, Servicecenter, Post & Gods samt Växel
2025-10-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!Servicemedarbetare - Reception, Servicecenter, Post & Gods samt Växel
Hos Sodexo är du en del av något större - ett globalt företag med hjärtat på rätt ställe. Nu söker vi dig som vill arbeta professionellt med service och vara en viktig del av vårt uppdrag hos vår kund i Stockholm.
Som servicemedarbetare blir du både kundens ansikte och röst utåt. Du arbetar brett inom reception, servicecenter, post & gods och växel, och skapar en välkomnande, trygg och välfungerande arbetsplats för både medarbetare och besökare.
Dina huvudsakliga uppgifter
Reception & besökshantering
• Ta emot och välkomna besökare på ett professionellt och serviceinriktat sätt
• Registrera besökare och hantera passerkort enligt gällande säkerhetsrutiner
• Ge information och praktiskt stöd under besök
• Säkerställa att receptionen och entréområdet är representativa och välkomnande
• Utföra administrativa uppgifter såsom mötesrumsbokningar, beställningar och hantering av förbrukningsmaterial
• Administrera passerkort, nycklar och tillträdesbehörigheter
Telefonväxel & Servicecenter
• Svara på inkommande samtal via företagets växel och koppla samtal vidare till rätt kontaktperson eller avdelning
• Ta emot och registrera serviceärenden, felanmälningar och beställningar från medarbetare
• Följa upp ärenden och säkerställa att lösningar levereras inom avtalad tid
• Hantera beställningar av kontorsmaterial och stötta vid interna möten och evenemang
Post & Gods
• Ta emot, sortera och distribuera inkommande post, paket och leveranser
• Hantera utgående post och bud samt boka transporter enligt gällande rutiner
• Vara delaktig i att skapa effektiva och välfungerande rutiner kring post och gods
• Upprätthålla ordning och rapportera eventuella avvikelser eller transportskador
• Samarbeta med leverantörer, transportörer och interna kontaktpersoner för att säkerställa god service och flöde
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av arbete inom reception, servicecenter, växel eller post & gods
• Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
• Har god vana av att arbeta i ärendehanteringssystem eller liknande administrativa system
• Är en lagspelare, lösningsorienterad och serviceinriktad
• Har ett säkerhetsmedvetet arbetssätt och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Du trivs i en roll där värdskap, kommunikation och ansvar möts - och där du får möjlighet att göra skillnad i människors arbetsvardag.
Vi erbjuder
• En flexibel och utvecklande arbetsmiljö
• Stöd från engagerade kollegor och ledare som vill se dig växa
• Tillgång till utbildningar och interna karriärvägar
• Volontärarbete på betald arbetstid
• Ett företag med starkt fokus på hälsa och säkerhet
Tjänst: Heltid, måndag-fredag dagtid
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Placering: Stockholm
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 (urval sker löpande)
Frågor? Kontakta Anna.Aspeli@sodexo.com
Observera att alla medarbetare inom Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning påbörjas.
Sodexokoncernen
Sodexokoncernen

Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
