Serviceman till övnings- och skjutfält i Härnösand, I 21

Gillar du att arbeta praktiskt, ta ansvar och ha säkerhet i fokus? Försvarsmakten söker nu en serviceman som vill göra skillnad i en viktig och samhällsbärande verksamhet.
Om Övnings- och skjutfältsavdelningen
Övnings- och skjutfältsavdelningen är en del av Garnisonsstödsenheten vid I 21 och ansvarar för drift, utveckling och underhåll av flera övnings- och skjutfält i Härnösand, Sollefteå och Östersund. Arbetet sker i nära samarbete med chefer och användare av fälten, där dialog, samordning och praktiska lösningar är en naturlig del av vardagen.
Tillsammans bidrar vi till säkra och fungerande övningsmiljöer för verksamheten inom Försvarsmakten, i ett arbete som är varierande och ger möjlighet till flexibilitet och balans i arbetslivet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som serviceman arbetar du självständigt med drift, skötsel och underhåll av övnings- och skjutfält, med huvudsaklig placering i Härnösand. Arbetet är praktiskt och varierat, det innebär bland annat att hantera in- och utlämning av målmateriel samt öppna och stänga skjutfält i enlighet med gällande säkerhetsrutiner. I rollen ingår även tillsyn, underhåll och enklare reparationer av skjutbanor, skjutfält och utrustning, arbete med maskiner och verktyg samt hantering och oskadliggörande av ej detonerad ammunition enligt fastställda rutiner.
Du arbetar ensam inom ditt ansvarsområde men har ett nära samarbete med kollegor på övriga orter och med andra funktioner inom Försvarsmakten. Tjänsten kan vid behov innebära arbete vid samtliga av I 21:s övnings- och skjutfält, liksom tjänstgöring under kvällar och helger. I tjänsten ingår tre timmar fysisk träning per vecka på arbetstid.Publiceringsdatum2026-02-19Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• Körkort B och C samt något eller några års erfarenhet av lastbilskörning
• Erfarenhet av hjullastare- och traktorkörningDina personliga egenskaper
Som serviceman arbetar du självständigt men har regelbunden kontakt och samarbete med kollegor på olika orter och i olika funktioner. Du är praktiskt lagd, lösningsorienterad och tar ansvar för att saker fungerar - alltid med säkerheten i fokus. I vardagen bidrar du till goda samarbeten genom tydlig kommunikation och genom att ta egna initiativ. Rollen är praktisk och utmanande, och passar dig som trivs med variation, ansvar och att göra skillnad i verksamheten. Du har god fysik och är beredd på att arbetet kan vara fysiskt krävande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Meriterande för tjänsten är att du har erfarenhet av praktiskt arbete och vana att hantera maskiner och verktyg, till exempel inom svetsning och snickeri. Körkort BE samt motor- och röjsågskort underlättar i det dagliga arbetet, och erfarenhet av att hantera olika maskiner och verktyg ses som ett stort plus. God datorvana, främst i MS Office, är meriterande. Vi ser gärna att du har ett brett tekniskt intresse och trivs med att lösa praktiska problem på ett självständigt och ansvarsfullt sätt.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte redan är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Härnösand
Civil befattning
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Lön: Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning.
Upplysningar om befattningen: Skjutfältschef Sollefteå och Härnösand, Bengt-Arne Söderström. Nås via försvarsmaktens växel 08 - 788 75 00
Information om rekryteringsprocessen: HR-generalist Måns Stenberg, nås via försvarsmaktens växel 08 - 788 75 00
Fackliga företrädare:
OFR/O, I 21: 08 - 440 83 30
Försvarsförbundet: 08 - 402 40 00
Saco: 08 - 613 48 00
Seko: 0770 - 457 900
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
2022 återetablerades Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21. Ett nytt regemente med månghundraåriga traditioner i Västernorrland och Jämtland. Hos oss får du möjlighet att vara med om någonting unikt, återetableringen av ett regemente i Nedre Norrland.
I 21 har idag verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand och har ansvar för Garnison Nedre Norrland. I Sollefteå finns Regementsstab (med personal i både Sollefteå och Östersund) och Ångermanlands infanteribataljon. I Östersund finns Jämtlands fältjägarkår. Därutöver finns Garnisonsstödsenhet, Försvarshälsa och Logistikenhet med verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand.
Vid Ångermanlands infanteribataljon och Jämtlands fältjägarkår utbildar vi värnpliktiga soldater för tjänstgöring i det nya moderna infanteriet under vår stolta devis "Från fjäll till hav, för försvaret av Nedre Norrland".
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärmöjlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Försvarsmakten tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9751778