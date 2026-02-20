Serviceman/chaufför Med B-Körkort Till Elis - Fristad
2026-02-20
Om tjänstenArbetsuppgifter
Elis söker en dedikerad medarbetare som kommer att spela en central roll i distributions- och serviceteamet i Fristad. I denna befattning som serviceman och chaufför kommer du att vara en viktig länk i vårt dagliga arbete med att tillhandahålla hyr- och tvättlösningar för mattor till Elis kommun- och företagskunder. Du blir det vänliga ansiktet utåt för Elis och är ansvarig för hämtning och leverans av mattor hos våra kunder.
Ansvarsområden inkluderar:
Hämtning och leverans av primärt mattor hos kunder.
Skapa och upprätthålla goda kundrelationer
Arbete inom vårt service- och distributionslag för att säkerställa leveranssäkerhet
Självständig planering och genomförande av arbetsuppgifter
Arbetstider: Utgångspunkten är 07:00-16:00 med möjlighet till viss flexibilitet.
Anställningsform: Tjänsten är på heltid och inleds med visstidsanställning på 3 månader, med möjlighet till en tillsvidareanställning för rätt person.
Start för tjänsten: Omgående eller enligt överenskommelse
Adress till arbetsplats: Expressvägen 8, 513 32 Fristad
Om Elis
Elis är ledande inom textilservice både i Sverige och Europa. De skapar mervärden för kunden genom att ta hand om hanteringen av arbetskläder, bädd- och badlinnen, hygienutrustning och golvvård. För att frigöra tid och pengar för kunden erbjuds deras produkter och tjänster i totalekonomiskt fördelaktiga hyrkoncept. Elis är ett börsnoterat franskt bolag. I Sverige är de 1600 medarbetare och omsätter 2,1 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö och de har 25 anläggningar spridda över landet.
Som ledande företag inom cirkulära tjänster på jobbet erbjuder de textil som tjänst. Med Elis säkerställer du som kund optimal hygien, säkerhet och omsorg - och blir samtidigt del i den cirkulära omställningen. Deras textil- och hygienlösningar hjälper deras kunder ägna sig åt det som är viktigast, deras kärnverksamhet. Och samtidigt minska deras klimatpåverkan. Vägen framåt går i cirklar. Elis driver branschens mest ambitiösa hållbarhetsåtaganden genom deras högt satta mål för textil, människor och klimat.
Krav och egenskaperKrav
Minst 18 år och har minst B-körkort
God svenska i tal och skrift
Meriterande
Tidigare erfarenhet av servicearbete
Tidigare erfarenhet som chaufför Publiceringsdatum2026-02-20Dina egenskaper
Elis söker medarbetare som framför allt är inriktad på att ge en utmärkt service och som alltid sätter kundens behov i första hand. I din roll som en värdefull medlem i Elis service- och distributionslag är det av yttersta vikt att du strävar efter att uppnå de gemensamma målen och ta ansvar för att säkerställa leveransens pålitlighet till kunderna. Ditt arbete kommer att vara mycket självständigt och kräva förmågan att ta stort ansvar samt att effektivt planera din arbetsdag. Eftersom ingen arbetsdag är den andra lik i den dynamiska miljö Elis verkar i, behöver du vara flexibel, problemlösande och stresstålig för att möta de utmaningar som kan uppstå längs vägen. Arbetet med att distribuera mattor är fysiskt krävande, så viktigt att du är i bra form och trivs med att arbeta fysiskt.
Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper. Ersättning
Lön: Enligt kollektiv avtal, Elis är kopplade till IF Metall
Rekryteringsprocessen
Marketpeople har en rättvis och enkel rekryteringsprocess där du ansöker om ett jobb på vår hemsida. Efter att du skickat in din ansökan så kommer du få ett mail från hubert@hubert.ai
. Hubert är vår AI chattbot som kommer att genomföra en intervju med dig. Det kommer att ta ca 10-15 minuter, genomför gärna denna så fort som möjligt för att komma vidare i processen.
De kandidater som tar sig vidare från AI-intervjun med Hubert kommer få genomföra referenstagningen. Referenstagning sker digitalt med hjälp av Refensa (refensa.se). Du kommer få ett mail från noreply@refensa.se
där du ombeds lägga till dina referenser. När/om du får detta mail ber vi dig även en så fort som möjligt ange dina referenser.
Slutkandidaterna efter referenstagning kommer det att genomföras en juridisk bakgrundskontroll på via Bakgrundskollen (bakgrundskollen.se). Efter att ha klarat detta steg presenteras du för Elis som själva fortsätter arbetet med rekryteringsprocessen. I Elis del av processen genomförts registerkontroll då detta är ett krav för att komma in på t.ex. förskolor. Flertalet medarbetare kommer även gå igenom en säkerhetsprövning då detta krävs för att arbeta med vissa av Elis kunder.
Ansök nu, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Marketpeople
