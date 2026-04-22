Serviceledare Med Operativt Ansvar Till Teledyne Flir
Din roll
Detta är en rekrytering till vår mångåriga kund Teledyne FLIR i Täby.
I denna roll är du en nyckelperson i den dagliga serviceverksamheten. Du säkerställer att det lokala svenska serviceteamet arbetar samordnat, effektivt och kundfokuserat. Även när servicechefen ofta är på resande fot eller upptagen med mer strategiska frågor.
Genom att kombinera teknisk förståelse med operativt ledarskap bidrar du till hög servicekvalitet, stabil drift och kontinuerliga förbättringar. Du blir en naturlig kontaktpunkt för dagliga prioriteringar, uppföljning och genomförande.
Teledyne FLIR utvecklar och levererar avancerad teknik inom bland annat infraröda kameror och termiska bildsystem. Deras lösningar används i krävande industriella och försvarsrelaterade tillämpningar där hög precision, tillförlitlighet och prestanda är avgörander.
Vad du kommer att göra
Leda och stötta det dagliga arbetet i det svenska serviceteamet
Koordinera dagliga aktiviteter, prioriteringar och resursplanering
Driva operativ prestation genom uppföljning av nyckeltal (KPI:er)
Vara primär kontaktpunkt för den dagliga serviceverksamheten vid frånvaro av servicechefen
Stödja strukturerade arbetssätt, rutiner och kontinuerliga förbättringar
Säkerställa efterlevnad av serviceprocesser, kvalitetskrav och säkerhetsrutiner
Samarbeta nära servicechef och andra interna intressenter
Vad du behöver ha med dig
Stark förmåga att leda och koordinera i en operativ miljö
Teknisk förståelse
Förmåga att arbeta strukturerat och följa upp resultat/KPI:er
God kommunikationsförmåga, tydlig och trygg i dialog
Erfarenhet från service-, underhålls- eller teknisk supportverksamhet
Erfarenhet av ledande roll eller informellt ledarskap
Teknisk utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet
Förmåga att arbeta på plats och stötta den dagliga driften
Vad du erbjuds
En nyckelroll med direkt påverkan på den dagliga verksamheten
Ledarskapsansvar med goda möjligheter att driva förbättringar och KPI:er
En stabil teammiljö med tydligt syfte och ansvar
Möjlighet att påverka arbetssätt och driva operativa förbättringar Din ansökan
Hjärtligt välkommen med din ansökan till denna spännande tjänst. Vid frågor är du välkommen att kontakta Ida Sebitli på 073 856 53 74 eller Dennis Palenzovski på 072 648 61 68. Intervjuer kommer ske fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, som är 2026-05-22. Vi ser fram emot att få läsa din ansökan!
Varför jobba på Teledyne FLIR?
• Möjlighet att utveckla din karriär hos världens ledande företag inom termisk och infraröd teknik.
• På TDY får du en unik möjlighet att uppleva hur spjutspetsutveckling, mjukvaru- och hårdvaruutveckling samlas under ett tak. TDY gör sin forskning, sin utveckling och sin montering av produkterna i Täby.
• Vara en del av ett marknadsledande företag med 50 års erfarenhet.
• Vänlig kultur med fokus på samarbete, problemlösning och kreativitet.
På Teledyne FLIR finns ett stort antal aktivitetsgrupper med allt ifrån jogging på lunchen, innebandy, fotoklubb och gemensamma skidresor.
At TeledyneFLIR, we have a simple but ambitious mission: to develop market-leading thermal and sensing technologies that enhance everyday life. From saving energy to saving lives, FLIR is making a real difference in our world.
Our products are used in a wide array of situations to rescue people in danger, detect criminals, conserve energy, navigate safely, provide security around the globe, and protect our environment.
We are looking for individuals who thrive on making an impact and want the excitement of being on a team that wins. Så ansöker du
