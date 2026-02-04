Serviceledare inom energi - bidra till framtidens energilösningar!
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Skövde Visa alla elektronikjobb i Skövde
2026-02-04
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Skövde
, Tidaholm
, Skara
, Falköping
, Mariestad
eller i hela Sverige
Nu söker vi en Serviceledare som vill vara med och säkerställa en trygg, hållbar och välfungerande energiinfrastruktur. Du kliver in i en organisation med starkt säkerhetsfokus, höga kvalitetskrav och ett genuint engagemang för både människor och samhälle. Här får du kombinera tekniskt intresse med ansvar, framförhållning och nära samarbete - i en roll där din planering är avgörande för att helheten ska fungera.
OM TJÄNSTEN
Verksamheten i Skövde är en del av en större organisation som arbetar med drift, underhåll och utveckling av energiinfrastruktur runt om i Sverige. Här finns ett tydligt fokus på säkerhet, hållbarhet och kvalitet - och på att ta hand om både medarbetare och kunder.
I rollen som Serviceledare ansvarar du för planering och genomförande av planerade service- och underhållsarbeten. Det innebär att du säkerställer att rätt jobb utförs vid rätt tidpunkt, med rätt resurser. Arbetet omfattar inte akuta insatser, utan fokuserar på planeringsbara uppdrag där du i förväg samordnar när jobbet ska utföras, vilka tekniker som behövs och om extern utrustning, exempelvis grävmaskin, krävs. Uppdragen kan variera från kortare insatser som utförs av en tekniker till mer omfattande arbeten som kräver flera resurser.
Rollen är självständig och en central del av uppdraget är att bemanna och planera arbetet för ett antal tekniker som du har ansvar för, med målet att säkerställa ett jämnt och effektivt arbetsflöde. Du arbetar utifrån en tydlig prioriteringsordning mellan olika jobb och får stöd i detta under introduktionsperioden. Arbetet kräver att du har god framförhållning, då planeringen ofta sträcker sig flera veckor fram i tiden - exempelvis vid materialbeställningar som kan ha längre leveranstider - samtidigt som du löpande förbereder kommande uppdrag parallellt med pågående arbeten.
Du har ett nära samarbete med både serviceledare och projektledare och arbetar tätt tillsammans i det dagliga arbetet. Gruppen består av en projektledare och en serviceledare i Jönköping samt ytterligare en projektledare i Skövde. Rollen innebär därför många kontaktytor och ett stort behov av god kommunikation och samordning. För att lyckas i rollen trivs du med att ha många parallella uppgifter i gång och arbetar strukturerat, noggrant och lösningsorienterat. Du är kommunikativ, social och flexibel, då förutsättningar snabbt kan förändras till följd av exempelvis tillståndsprocesser eller ändrade tidsplaner.
Du erbjuds
Du erbjuds en självständig och ansvarsfull roll med stor möjlighet att påverka det dagliga arbetet. Du blir en nyckelperson i verksamheten och arbetar nära både andra serviceledare och projektledare i en organisation med korta beslutsvägar och gott samarbete. Rollen ger dig möjlighet att utvecklas inom planering och samordning, samtidigt som du får arbeta operativt nära verksamheten och teknikerna. Du får en strukturerad introduktion och stöd i prioriteringsarbetet, särskilt under den första tiden i rollen.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
• Planera, samordna och följa upp planerade service- och underhållsarbeten, inklusive resurs- och tidsplanering
• Säkerställa rätt bemanning för tilldelade tekniker samt skapa ett jämnt och effektivt arbetsflöde
• Förbereda kommande arbeten genom exempelvis materialbeställningar, tillståndshantering och långsiktig planering
• Arbeta tätt tillsammans med serviceledare och projektledare samt ha löpande dialog med tekniker och externa resurser
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst en gymnasial utbildning, med fördel inom el, elkraft eller ekonomi
• Har erfarenhet från att tidigare arbetat som projektledare eller projektsamordnare
• Har en genuint tekniskt intresse, inte minst inom el och elnät
• Är obehindrad i svenska och engelska, då daglig kommunikation sker på båda språken
• Tjänsten kräver inplacering i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap är ett krav
Det är meriterande om du har
• Har erfarenhet inom el eller elkraft
• Har erfarenhet inom entreprenadbranschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117211". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9722825