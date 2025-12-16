Servicelärare för att orientera nyanlända mot hotell, restaurang och lok...
2025-12-16
Vi söker en legitimerad yrkeslärare inom service - med kompetens inom hotell, restaurang, lokalvård eller handel!Vill du vara med och stärka deltagare på deras väg in i arbetslivet? Nu söker vi en legitimerad yrkeslärare inom serviceyrken till vårt yrkesspår inom service, där deltagarna får kombinera sfi med praktiska moment och yrkeskurser.
Yrkesspåret omfattar flera serviceinriktningar, bland annat hotell, restaurang, lokalvård och handel. Du arbetar tätt tillsammans med sfi-lärare, yrkeslärare och branschcoacher som alla har gedigen erfarenhet av sina branscher.
Vi söker dig som:
• är legitimerad yrkeslärare inom serviceområdet, gärna med bakgrund inom hotell, restaurang, lokalvård, handel eller liknande serviceyrken
• har pedagogisk erfarenhet av yrkesutbildning eller arbetsplatsförlagt lärande
• har kreativa idéer för praktisk och verksamhetsnära undervisning
• gärna har ett kontaktnät inom servicebranschen i Helsingborgsområdet för praktik, studiebesök och matchning
Merit AB är ett växande utbildnings- och coachningsföretag som drivs av pedagoger. Merit finns till för deltagarna. Vi arbetar med kompetensförsörjning tillsammans med arbetsgivare och utbildningar. Våra insatser håller hög kvalitet med effektiva metoder med starkt resultatfokus. På Merit är teamkänslan stark och det finns en mångfald av kompetenser. Välkommen till en kreativ, rolig och stolt arbetsplats! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb.
Merit Utbildning Malmö AB (org.nr 556717-4817)
Merit utbildning
Gabriela Mas gabriela.mas@meritutbildning.com
9646958