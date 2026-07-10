Servicekoordinator Verkstad & Reservdelar Maskinparken Malmö
Hireq AB / Inköpar- och marknadsjobb / Svedala Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Svedala
2026-07-10
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Servicekoordinator Verkstad & Reservdelar
Om Maskinparken
Maskinparken är Sveriges största och ledande återförsäljare av park- och gatuvårdsmaskiner för professionell användning och finns idag på elva orter i Sverige inklusive våra tre storstadsområden.
Vi erbjuder en helhetslösning inom området med försäljning, service och reservdelar – allt för att våra kunder ska ha den bästa Maskinparken, året runt och för årets alla behov.
Maskinparken bildades i början av 2020 för att möta den professionella marknadens ökade krav på ett brett och komplett erbjudande. Företaget är resultatet av en sammanslagning av flera väletablerade aktörer inom branschen och har idag en stark position med lokal närvaro över stora delar av Sverige.
Maskinparken i Malmö är företagets största anläggning och här arbetar ett engagerat team på 18 medarbetare. För att möta en växande verksamhet har man nu valt att inrätta en ny tjänst som Servicekoordinator – Verkstad & Reservdelar.Publiceringsdatum2026-07-10Profil
Vill du ha en varierad roll där du får kombinera kundkontakt, teknik och planering i en familjär verksamhet? Trivs du med att vara spindeln i nätet och gillar att få saker att fungera? Då kan det här vara tjänsten för dig.
Som Servicekoordinator – Verkstad & Reservdelar blir du en central del av den dagliga verksamheten. Du arbetar nära verkstadschefen och fungerar som hans högra hand i det dagliga arbetet. Vid behov går du även in som ersättare för verkstadschefen, vilket gör att du får en viktig roll i att hålla verksamheten igång.
Det här är en bred och varierad tjänst där du kombinerar kundkontakt, administration, verkstadsplanering och reservdelshantering. Du ansvarar för att koordinera serviceärenden och stötta verkstaden administrativt samtidigt som du arbetar med reservdelar och hjälper till i reservdelsbutiken när verksamheten kräver det. Här finns inga stuprör – alla hjälps åt för att ge kunderna bästa möjliga service.
Hos Maskinparken är det självklart att hjälpa varandra över avdelningsgränserna och även platschefen är en naturlig del av det dagliga arbetet och hoppar in där det behövs. Det skapar en prestigelös arbetsplats där laget alltid går före jaget. Du kommer också att ha kontakt och samarbete med kollegorna på de andra anläggningarna runt om i landet.
Arbetstiden är dagtid, måndag–fredag kl. 07.00–16.00.
Dina primära arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära:
Ta emot kunder och serviceärenden.
Planera och koordinera verkstadens dagliga arbete tillsammans med verkstadschefen.
Vara verkstadschefens stöd i det dagliga arbetet och ersätta honom vid behov.
Boka och följa upp service- och reparationsuppdrag.
Hantera reservdelsbeställningar och säkerställa att rätt delar finns tillgängliga.
Identifiera reservdelar med hjälp av sprängskisser och reservdelskataloger.
Plocka och administrera order till verkstaden.
Hjälpa till i reservdelsbutiken när behov uppstår.
Arbeta i företagets affärssystem och övriga verksamhetssystem.
Rapportera utförda arbeten och säkerställa korrekt dokumentation.
Bidra till att utveckla rutiner och skapa ett effektivt arbetsflöde mellan kund, reservdelar och verkstad.
Vi erbjuder
Hos Maskinparken blir du en del av en arbetsplats där beslutsvägarna är korta och där samarbete är en självklar del av vardagen. Vi tror på ett prestigelöst arbetssätt där alla hjälps åt, oavsett roll eller titel. Här arbetar du nära både kollegor och ledning i en familjär miljö där engagemang, gemenskap och viljan att ge våra kunder bästa möjliga service genomsyrar verksamheten.
Hos oss får du:
En nyinrättad och varierad tjänst där du får vara med och forma rollen.
Ett stort eget ansvar och möjlighet att påverka arbetssätt och rutiner.
En central roll där du arbetar nära både verkstadschef, platschef och övriga kollegor.
Ett sammansvetsat team med 18 engagerade medarbetare där alla hjälps åt när det behövs.
En trygg arbetsgivare och marknadsledare med fortsatt tillväxt och framtidstro.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en bred och varierande roll där ingen dag är den andra lik. Du tycker om att ta ansvar, gillar att ha många kontaktytor och har lätt för att växla mellan administration, kundkontakt och praktiska frågor.
Vi tror att du:
Har erfarenhet från verkstad, reservdelar, kundmottagning eller liknande verksamhet.
Har ett tekniskt intresse och gärna kunskap om maskiner, entreprenadmaskiner eller fordon.
Har god administrativ förmåga och arbetar strukturerat.
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya affärs- och verksamhetssystem.
Är serviceminded och mån om att kunderna får ett gott bemötande
Har god svenska i tal och skrift.
Kan kommunicera på engelska.
Har B-körkort.
Som person är du serviceinriktad, prestigelös och lösningsorienterad. Du tycker om att samarbeta och ser det som en självklarhet att hjälpa till där det behövs. För att trivas hos Maskinparken uppskattar du den familjära kulturen där alla bidrar, oavsett roll eller titel.
Du är trygg i att ta egna initiativ, har lätt för att skapa struktur och motiveras av att vara en viktig kugge i ett sammansvetsat team. Du trivs med att ha ett stort eget ansvar och tycker om att kombinera administration med praktiska inslag i vardagen.
Denna rekryteringsprocess
I denna rekrytering samarbetar Maskinparken med HIREQ. Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av Maskinparkens fortsatta utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8021390-2096053". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hireq AB
(org.nr 556878-4275), https://jobb.hireq.se
Svedala Centrum (visa karta
)
233 31 SVEDALA Jobbnummer
9999203