Servicejobb på Landvetter flygplats - säsong & extra inom passagerarservice
Swedavia AB / Rese- och trafikjobb / Göteborg Visa alla rese- och trafikjobb i Göteborg
2026-01-26
Swedavia söker dig som vill arbeta med att ge professionell service och möta nya människor varje dag!
Vi söker säsongsanställda och timanställda medarbetare som vill arbeta med passagerarservice på Landvetter flygplats. Swedavias flygplatser är mötesplatser för människor, och oavsett vilka behov våra resenärer har strävar vi efter att alla ska känna sig trygga och välkomna hos oss. Inom passagerarservice ansvarar vi för det dagliga, operativa arbetet som gör att resenärer smidigt, tryggt och effektivt kan ta sig till och från flygplanen.
Vad innebär rollen? Hos oss arbetar du med PRM, passagerare med funktionsvariationer, och ger stöd till personer som är i behov av särskild assistans, ofta på grund av nedsatt rörlighet. Ditt ansvar är att säkerställa att passagerarna på ett tryggt och säkert sätt tar sig till och från flygplanet med den assistans som krävs. Du blir en viktig del i samspelet mellan resenärer och övriga aktörer på flygplatsen, i ett arbete som sker i högt tempo och med stort fokus på service och kvalitet. Innan du påbörjar arbetet kommer du genomföra en utbildning och får därefter möjlighet att gå vid sidan av erfarna kollegor för att tryggt komma in i rollen.
För rätt profil finns möjlighet att även arbeta inom andra delar av passagerarservice. Det kan innebära arbete i informationsdisk, där du besvarar frågor om flygplatsen och turism. Det finns även möjlighet att arbeta med uppgifter kopplade till parkering, såsom att säkerställa ordning vid angöring, att infrastrukturen fungerar och att guida kunder till rätt parkeringsområden.
Arbetet innebär skifttjänstgöring eftersom verksamheten är i drift dygnet runt. Du kan arbeta dag- och kvällstid samt varannan helg, vilket innebär att du behöver kunna ta dig till och från flygplatsen under dygnets alla timmar.
Vi söker medarbetare till följande anställningsformer:
Säsongsanställning 80 %, maj-oktober, tillgänglig för utbildningsstart vecka 16
Säsongsanställning 80 %, juni-augusti, tillgänglig för utbildningsstart vecka 19
Intermittent anställning (behovsanställning), tillgänglig för utbildningsstart vecka 19
Vem är du? Du har en positiv inställning och ett genuint intresse för att möta människor i olika situationer. Du trivs i en miljö med högt tempo, är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter olika förutsättningar. Du arbetar både självständigt och i team, tar egna initiativ och samarbetar väl med kollegor för att bidra till ett gott arbetsklimat.
Vi söker dig som har;
B-körkort och tillgång till bil
Arbetat med någon form av service tidigare
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Då arbetet är tidvis ansträngande och innefattar bl.a. tunga lyft behöver du ha fysiska förutsättningar att klara det
Godkänd gymnasieexamen
Vi ser det som meriterande med;
Ytterligare språkkunskaper
Erfarenheter från branscher såsom vård & omsorg, hotell & restaurang, reception, arbete på väg
Vana att arbeta i högt tempo och hantera stressiga situationer
Vad erbjuder vi? Vi erbjuder en unik och dynamisk arbetsplats med hög arbetsglädje och fantastiska kollegor. I denna roll arbetar du med stimulerande arbetsuppgifter och kommer ha möjlighet att träffa människor från hela världen.
Beroende på anställningsgrad erbjuder vi även olika förmåner som du kan läsa mer om på vår hemsida Förmåner | Om Swedavia.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta greta.ganrot@swedavia.se
.
Sista ansökningsdag är den 6/3, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Vill du veta mer och träffa oss personligen? Den 3 februari finns vi på plats på Landvetters rekryteringsmässa. Varmt välkommen att komma förbi och visa ditt intresse!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
