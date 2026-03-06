Serviceinriktade lokalvårdare till grundskoleförvaltningen, Sydväst
Grundskoleförvaltningen, område Sydväst, söker två lokalvårdare.
Vårt arbete gör skillnad och vi söker dig som vill vara med på vår resa. Vi erbjuder dig ett roligt arbete med trevliga arbetskollegor. Du kommer vara en del av det fantastiska gänget som arbetar med lokalvård i grundskolorna i sydvästra Göteborg.Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare är dina arbetsuppgifter att utföra daglig städning i skolans lokaler. Du arbetar utifrån fastställda metoder och instruktioner för att säkerställa kvalitén och bidrar till välstädade och trivsamma lokaler. Vi arbetar utifrån att elever och personal på skolorna ska må bra. Vi vill därför att du tänker utifrån ett ergonomiskt och miljömedvetet perspektiv. Vi följer givna hygienregler och förser dig med arbetskläder för ett proffsigt intryck gentemot kund.
Det är viktigt att du har god servicekänsla och trivs med ansvaret att vara en god vuxen förebild på skolan. Bra kommunikation och samarbete med såväl elever som kollegor inom lokalvården och andra roller på skolan är en förutsättning för att du ska trivas. Tillsammans hittar vi det bästa upplägget för att elever ska få en så god lärandemiljö som möjligt!
Vi jobbar tillsammans även i det större perspektivet och hjälper varandra vid behov. Så det kan även förekomma arbete på andra skolor. Arbetet utförs dagtid enligt schema efter skolans behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som har SRY-utbildning alternativt annan yrkesutbildning inom lokalvård som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flera års erfarenhet av lokalvård och har erfarenhet av storstädning och golvvård.
Som person är du serviceinriktad och har ett bra kundbemötande. För dig är det självklart att vara ett ansikte utåt för verksamheten och att sätta kunden i fokus!
Du behöver vara noggrann i ditt arbete och ta ansvar för att arbetet blir utfört enligt schema. Tjänsten kräver även att du är flexibel och anpassningsbar. Du tycker om ett varierande arbete och kan snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter efter ändrade förutsättningar. Vi ser även att du har mycket god förmåga att kunna arbeta tillsammans med kollegor.
Eftersom en del av arbetet som lokalvårdare innebär att ha kontakt med våra kunder samt att kunna arbeta efter en arbetsbeskrivning krävs att du kan uttrycka dig obehindrat på svenska språket i tal och skrift.
Du har grundläggande IT-kunskaper för hantering av personalsystem och e-post.
Eftersom du är vårt ansikte utåt är det viktigt för verksamheten och en självklarhet för dig att vara en god ambassadör för enheten. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Urval och intervjuer kommer att ske löpande under annonseringsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
