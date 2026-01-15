Serviceinriktad vaktmästare sökes till grundskoleförvaltningen, Centrum
Göteborgs kommun / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
Vill du arbeta som vaktmästare i skolan? Verksamheten MLV (måltid, lokalvård och vaktmästeri) inom Grundskoleförvaltningen ansvarar för måltidsverksamhet samt lokalvård- och vaktmästeritjänster på våra skolor.
För varje enhet finns en chef för måltid och en chef för lokalvård och vaktmästeri. I område centrum arbetar vaktmästare med att leverera service i toppklass.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu två vaktmästare som vill bidra med bästa service, kvalitet och utveckling för våra grundskolor i område centrum i Göteborg. Som vaktmästare hos oss har du en bred roll med varierande arbetsuppgifter. Det kan innebära allt från monteringsarbete, byte av ljuskällor, reparationer, månads- och kvartalsprov av brandlarm, arbete med cuper och återvinningshantering. I arbetet kan det förekomma tunga lyft. Du arbetar med service och gillar att hjälpa andra. Det är viktigt för dig med ett väl fungerande samarbete med skolor och kollegor. Arbetet innebär både ansvar för uppdrag enligt löpande rutiner för underhåll samt för felanmälningar från skolor.
Det är viktigt att du trivs med ansvaret att vara en god vuxen förebild på skolan. Bra kommunikation och samarbete med såväl elever som andra vuxna som rör sig i skolans miljöer är en förutsättning. Göteborgs Stad jobbar med självservice för frånvarorapportering. Vi använder verktyg från Office365 i vårt arbete, främst e-post genom Outlook, men även Teams, OneNote, SharePoint, Excel och Word.
Arbetstiden är dagtid enligt schema. Jour och beredskap förekommer dock i samband med cuper, val och andra evenemang.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning och erfarenhet av arbete inom vaktmästeri, fastighetsförvaltning, hantverksyrken eller liknande. Då vi servar flera skolor så krävs det att du ha körkort för personbil (B) samt körvana. Tjänsten innebär även ett visst administrativt arbete och därför krävs också en god datorvana, samt att du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har hantverksutbildning, anläggningsskötarutbildning, eller utbildning inom fastighetsförvaltning. Det är också meriterande om du har kunskap om de verktyg som ingår i Office365.
Som person är du självständig och agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du är serviceinriktad och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar. I rollen krävs även att du har en förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du har en kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig på ett tydligt och effektivt sätt. Du är flexibel och ha lätt för att anpassa dig, både efter person och situation.
Är detta du?
Varmt välkommen med din ansökanÖvrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/180". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Maria Olausson maria.olausson@grundskola.goteborg.se 031-3657876 Jobbnummer
9686789