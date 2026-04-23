Serviceinriktad student sökes för ett flexibelt extrajobb inom Kundservice
Pluggar du och vill ha ett extrajobb som inte bara ger pengar - utan också värdefull erfarenhet? Då har du hittat rätt! Vi söker dig som vill bli en del av ett grymt kundserviceteam hos ett ledande företag inom kontanthantering och värdetransporter. Här får du en modern arbetsmiljö, schyssta kollegor och ett jobb som går att kombinera med dina studier.Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
I rollen som kundservicemedarbetare blir du en viktig del av teamet och hjälper företagskunder med allt från frågor om betalningar och avtal till beställningar och leveranser. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Besvara kundfrågor via telefon och mejl - du blir hjälten i första linjen!
Hantera och administrera ärenden i Salesforce.
Samarbete med andra avdelningar för att lösa problem snabbt och smidigt.
Kort sagt: Du gör kundens dag lite bättre - varje gång.
Varför är detta perfekt för dig?
Under terminerna jobbar du de dagar som du inte sitter i skolbänken - perfekt för att hinna med studierna utan stress. När sommaren kommer växlar du upp till heltid och får chansen att både boosta ditt CV och fylla på plånboken. Samtidigt samlar du på dig värdefull erfarenhet som gör dig extra attraktiv på arbetsmarknaden. Och det bästa? Du blir en del av ett socialt team med härlig stämning i fräscha, moderna lokaler i Rotebro.
Vi söker dig somHar en fullständig gymnasieexamen.
Är student på högskolenivå och har minst ett år kvar av studierna.
Har möjlighet att arbeta 1-2 dagar i veckan samt heltid under sommaren.
Har tidigare erfarenhet av ett serviceyrke.
Har god datorvana och gillar att lära dig nya system.
Talar och skriver flytande på svenska och engelska.
Kan jobba fysiskt på plats i Rotebro (gratis parkering och nära pendeln!)Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad.
Bra på att kommunicera och trivs i en roll med mycket kundkontakt och med telefonen som verktyg.
Serviceinriktad och engagerad i att skapa en positiv kundupplevelse.
Flexibel och van vid att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten.
Har ett genuint intresse för att ta till sig ny kunskap och har lätt för att lära.
Trivs på en arbetsplats där förändring och utveckling är i fokus.
Om arbetsplatsen
Företaget är en marknadsledande aktör inom kontanthantering och värdetransporter med ett globalt fotavtryck. Deras huvudkontor är beläget i Rotebro, i ljusa och nyrenoverade lokaler nära pendeltågsstationen. Pendlingsmöjligheterna är utmärkta från både Stockholm och Uppsala. För dig som kör bil erbjuds gratis parkering och möjlighet att ladda elbil utan kostnad.
På huvudkontoret arbetar cirka 80 medarbetare. Arbetsplatsen kännetecknas av en välkomnande atmosfär, med stort fokus på trivsel och samarbete. Här får du möjlighet att samla på dig värdefull arbetslivserfarenhet på ett bolag som erbjuder en balans mellan stabilitet och dynamisk utveckling.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag med anställning hos oss på OIO.
Omfattning: Deltid under terminerna (1-2 dagar/vecka) och heltid under sommaren.
Anställningsform: Förmånligt konsultavtal via OIO.
Arbetstid: Kontorstider enligt schema, som anpassas efter dina studier.
Placering: Rotebro, norr om Stockholms city.
Startdatum: Omgående
En gedigen bakgrundskontroll kommer att utföras inför möjligheten till detta uppdrag. Urval sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
(org.nr 559351-5835)
Rotebro (visa karta
)
192 67 SOLLENTUNA Arbetsplats
OIO Öst AB Kontakt
Consultant Manager
Per Carnestedt per.carnestedt@oio.se
9873063