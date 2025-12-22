Serviceinriktad student sökes för ett flexibelt extrajobb inom Kundservice
OIO Väst AB / Kundservicejobb / Stockholm
2025-12-22
Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
I rollen som kundservicemedarbetare blir du en viktig del av teamet och får ansvaret att hantera ärenden från företagskunder. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Besvara kundfrågor via telefon och mejl gällande betalningar, avtal, beställningar, fakturor, felanmälningar samt pris- och transportfrågor.
Hantera och administrera ärenden i Salesforce.
Samarbeta med andra avdelningar för att lösa kundärenden på ett effektivt sätt.
Representera företaget i kundens första kontakt och säkerställa en positiv upplevelse vid varje interaktion.
Tjänsten omfattar arbete 1-2 dagar i veckan under terminerna, samt en förväntan på heltidsarbete under sommaren. Perfekt för dig som vill få värdefull arbetslivserfarenhet vid sidan av dina studier!
Vi söker dig somÄr student med minst 1 år kvar av dina studier.
Har möjlighet att arbeta 1-2 dagar i veckan samt heltid under sommaren.
Har tidigare erfarenhet av ett serviceyrke.
Är van vid att arbeta i olika system och har god datorvana.
Har en fullständig gymnasieexamen
Talar och skriver flytande på svenska och engelska.
Vill arbeta 100% fysiskt på kontoret tillsammans med dina kollegor.Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad.
Bra på att kommunicera och trivs i en roll med mycket kundkontakt och med telefonen som verktyg.
Serviceinriktad och engagerad i att skapa en positiv kundupplevelse.
Flexibel och van vid att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten.
Har ett genuint intresse för att ta till sig ny kunskap och har lätt för att lära.
Trivs på en arbetsplats där förändring och utveckling är i fokus.
Om arbetsplatsen
Företaget är en marknadsledande aktör inom kontanthantering och värdetransporter med ett globalt fotavtryck. Deras huvudkontor är beläget i Rotebro, i ljusa och nyrenoverade lokaler nära pendeltågsstationen. Pendlingsmöjligheterna är utmärkta från både Stockholm och Uppsala. För dig som kör bil erbjuds gratis parkering och möjlighet att ladda elbil utan kostnad.
På huvudkontoret arbetar cirka 80 medarbetare, varav 25 ingår i det engagerade och samarbetsorienterade kundserviceteamet. Arbetsplatsen kännetecknas av en välkomnande atmosfär, med stort fokus på trivsel och samarbete. Här får du möjlighet att samla på dig värdefull arbetslivserfarenhet på ett bolag som erbjuder en balans mellan stabilitet och dynamisk utveckling.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag med anställning hos oss på OIO.
Omfattning: Deltid under terminerna (1-2 dagar/vecka) och heltid under sommaren.
Anställningsform: Förmånligt konsultavtal via OIO.
Arbetstid: Kontorstider enligt schema, som anpassas efter dina studier.
Placering: Rotebro, norr om Stockholms city.
Startdatum: Omgående
En gedigen bakgrundskontroll kommer att utföras inför möjligheten till detta uppdrag. Urval sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
Timlön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
