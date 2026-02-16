Serviceinriktad Säljare till Plantagen Falun

Plantagen Sverige AB / Butikssäljarjobb / Falun
2026-02-16


Visa alla butikssäljarjobb i Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Hofors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Plantagen Sverige AB i Falun, Ludvika, Gävle, Västerås, Köping eller i hela Sverige

På Plantagen brinner vi för att skapa inspiration, glädje och livskraft - varje dag. Nu söker vi dig som både delar vår passion för växter och älskar att möta kunder, till en visstidsanställning på 10 timmar per vecka med start omgående.

På Plantagen skapar vi köpupplevelser i världsklass
Som säljare hos oss är du en viktig del av kundresan. Tillsammans med dina kollegor ser du till att butiken är välfylld, inspirerande och inbjudande. Med våra värderingar Tydlighet, Ägarskap och Glädje som grund arbetar vi för att vara Nordens härligaste växthus - där kundupplevelsen alltid står i fokus.

Vad innebär rollen som säljare på Plantagen?
I rollen som säljare är ditt huvudfokus att ge våra kunder en positiv och professionell köpupplevelse. Dina arbetsuppgifter består bland annat av:

• Kassaarbete och försäljning
• Påfyllning av varor, hålla ordning och bidra till en positiv upplevelse av butiken
• Skötsel, vattning och exponering av växter

Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:

• Är utåtriktad, social och sprider positiv energi omkring dig
• Gillar att sälja och hjälpa kunden att inreda både ute och inne
• Har erfarenhet från detaljhandel och/eller servicebranschen (meriterande)
• Är serviceinriktad och trivs i en tempofylld miljö
• Har god förmåga att prioritera och arbeta självständigt såväl som i team
• Behärskar svenska flytande i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska

Publiceringsdatum
2026-02-16

Dina personliga egenskaper
Du är en positiv lagspelare som tycker om människor och motiveras av att skapa goda resultat. Du ser möjligheter snarare än hinder och bidrar till en trivsam arbetsmiljö för både kunder och kollegor. Du gillar ett rörligt arbete, är inte rädd för och att lära nytt

Meriterande är: truckkort, kunskap/erfarenhet inom växter, erfarenhet från detaljhandel

Vi erbjuder

• En visstidsanställning på 10 timmar/vecka med tillträde snarast och till 31 mars
• Därefter möjlighet till förlängning över sommaren till augusti
• Möjlighet till fler timmar under högsäsong (mars-maj)
• Varierande arbetsuppgifter i en ljus, grön och luftig arbetsmiljö
• Lön och förmåner enligt kollektivavtal
• Varierande arbetstider, vanligtvis schema varannan helg

Så ansöker du
Sista ansökningsdatum 28/2.

Urval och intervjuer sker löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan redan idag - och bli en del av Nordens härligaste växthus!

Ersättning
Lön enligt handelns kollektivavtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Plantagen Sverige AB (org.nr 556610-3015), https://www.plantagen.se/

Arbetsplats
Plantagen

Jobbnummer
9745431

Prenumerera på jobb från Plantagen Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Plantagen Sverige AB: