Serviceinriktad receptionist till kontorsfastighet i City
2026-01-23
Om rollen Är du en servicestjärna som älskar att möta människor och skapa en välkomnande atmosfär? Då kan detta vara rätt roll för dig!
Middlepoint söker nu en flexibel receptionist till en välbesökt kontorsfastighet mitt i City. Du är anställd hos oss på Middlepoint och arbetar tillsammans med din kollega för att leverera förstklassig service till fastighetens hyresgäster och besökare.
Din nya arbetsplats präglas av den dynamiska och internationella storstadsmiljön runtomkring, där ditt team med varmt och personligt värdskap ansvarar för att skapa en attraktiv och stimulerande atmosfär i två bemannade receptionsytor.
Du är en central del i den dagliga driften och serviceleveransen, och rollen är både självständig och varierad. Du kommer bland annat att:
Välkomna besökare och representera huset
Stötta med att ta emot och koordinera felanmälningar i huset och andra fastigheter
Agera kundtjänst för hyresgästfrågor
Hantering av passerkort och accesser
Hantering av bokningar och beställningar
Ansvar för öppning av fastigheten
Jobba med utveckling och framdriften av fastigheten
Sedvanligt receptionsarbete
Vem är du?
Du är en engagerad och lösningsorienterad person med ett genuint intresse för service. Du är självgående, organiserad och trygg i att ta egna initiativ. Samtidigt är du varm i ditt bemötande och har lätt för att skapa och sprida en välkomnande miljö och god stämning. För att lyckas i rollen är du van vid att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmågan att skapa relationer med besökare, hyresgäster och kollegor - detta för att tillsammans med oss utveckla verksamheten och vår serviceleverans. Om vi får önska så har du tidigare erfarenhet av fastighetsbranschen som kommer underlätta den administrativa och koordinerande delen i rollen.
Krav för rollen
Har tidigare erfarenhet av serviceroller (t.ex. reception, butik eller liknande)
Erfarenhet av kundtjänst, gärna inom fastighetsbranschen
Talar flytande svenska och engelska
Har god datorvana och erfarenhet av Office-paketet
Är snabblärd när det gäller nya system
Om anställningen
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, måndag-fredag kontorstider
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Bakgrundskontroll tas under processen och inför en eventuell anställning.
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
