Serviceinriktad receptionist sökes omgående till stort företag i Kista!
2026-01-28
För vår kunds räkning söker vi nu en serviceinriktad person som vill utvecklas på en spännande arbetsplats.
Som receptionist är du företagets ansikte utåt och spelar en viktig roll i det dagliga kundmötet genom att hantera olika ärenden löpande under dagen. Du ansvarar för att leverera förstklassig service till både externa och interna kunder. Du är företagets ansikte utåt och förväntas kunna hantera och prioritera ärenden med hög professionalism.
Utöver att hantera inkommande ärenden och ta emot besökare ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
Bemanning av kundföretagets växel
Paketutlämning
Hantering av parkeringstillstånd till besökare
Administrering av felanmälningar
Utlämning av diverse kontorsmaterial och utrustning
Arbetstiderna varierar varannan vecka. Ena veckan arbetar du öppning kl. 07.20-16.20 och varannan vecka kl. 08.00-17.00 med stängning.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten:
Du är flytande i svenska såväl som engelska, i både tal och skrift.
Du har en grundläggande datorvana och känner dig bekväm att sätta dig in i nya system.
Du har anmärkningsfritt belastningsregister och godkänner en kontroll av detta vid eventuell rekryteringsprocess.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av serviceyrken och en god förståelse för professionellt kundbemötande. Du är tillgänglig relativt omgående för heltid på vardagar. Som person är du flexibel, strukturerad och trivs med att hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Receptionen kommer stundtals att bemannas av dig ensam som konsult, vilket ställer krav på självständighet och ansvarstagande.
Tjänsten förväntas starta omgående. Du blir anställd av StudentConsulting och uthyrd som konsult till Coor. För rätt person finns goda möjligheter till övertag hos Coor och en långsiktig anställning.
