Serviceinriktad och teknikkunnig expeditionsvakt/ordningsvakt
Sveriges Domstolar, Blekinge tingsrätt / Väktarjobb / Karlskrona
2026-01-09
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Blekinge tingsrätt är en mindre domstol med ca 40 medarbetare med olika kompetenser och yrkesroller. Vi hanterar varje år ca 4000 mål och tar dagligen emot många besökare. Vi är en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare. Våra kulturhistoriska lokaler är vackert och centralt belägna i Karlskrona.
Om arbetet
Expeditionsvakterna är domstolens ordningsvakter och tillsammans med dina kollegor i arbetslaget har du den viktig uppgiften att se till att det råder ordning och säkerhet på domstolen. Som expeditionsvakt kommer du att arbeta i säkerhetskontrollen och hjälpa våra besökare till rätta. Du kommer också vara domstolens support för tekniken i förhandlingssalarna, samt hantera olika säkerhetssystem som till exempel larm, passage och kameraövervakning.
Arbetet innefattar även löpande intern service, som bland annat posthantering, påfyllning av kontorsmaterial samt kontakt med fastighetsägare och entreprenörer. Du kommer även arbeta administrativt i olika digitala system.
Vem är du?
Vi söker dig som är initiativtagande, flexibel och kan hantera tempoväxlingar i arbetet och snabbt anpassa dig till nya omständigheter och prioritera. Vidare krävs god administrativ och kommunikativ förmåga, att du har lätt för att samarbeta samt tar ansvar för ditt och gruppens uppdrag. Du ser till helheten och arbetar aktivt för att bidra till tingsrättens uppdrag. Du är lugn, trygg i dig själv och din yrkesroll, samt har en hög grad av personlig mognad och ett gott omdöme. Viktig är också din förmåga att möta människor i olika situationer och ge ett bra bemötande mot allmänheten. Du är prestigelös, ansvarstagande och noggrann, vidare ser vi att du har en utpräglad känsla för kvalitet och service.
För att lyckas i arbetet behöver du vara praktiskt lagd och får saker och ting gjorda. du behöver även vara strukturerad, och ha ett stort engagemang att vilja lära dig nya saker. Ett positivt förhållningssätt är en självklarhet för att du och dina medarbetare ska trivas tillsammans.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.

Publiceringsdatum
2026-01-09

Övrig information
För att kunna arbeta hos oss behöver du uppfylla högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet.
Som medarbetare på Sveriges domstolar får du varje dag bidra till rättstrygghet vilket är en av de viktigaste uppdragen i ett demokratiskt samhälle. Vi erbjuder även medarbetare flera olika förmåner och villkor för ett hållbart arbetsliv.
Rekryteringen gäller en tillsvidareanställning på 100%. Anställningen inleds med en sex månaders provanställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298064". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Blekinge tingsrätt Kontakt
Rådman
Håkan Hallstedt hakan.hallstedt@dom.se 0455-335415 Jobbnummer
9675657