Serviceinriktad medarbetare till köket/konferensvärd, deltid 50 procent.
2025-11-06
Du är flexibel, social och vill under ledning av kökschef och skolledning vara med och utveckla vår restaurang och konferensverksamhet. Då vi är en liten arbetsplats kommer du få hugga in där det behövs. Dina huvudsysslor består av att tillsammans med övrig kökspersonal förbereda och servera lunch till cirka 250 kursdeltagare och konferensgäster, samt i förekommande fall frukost, fika och andra måltider. I arbetsuppgifterna ingår även att förbereda våra konferenser och säkerställa att gästerna under sitt besök får hög service och vill återkomma till oss.
Vi lägger betydande vikt vid sociala färdigheter då en stor del av arbetet innebär möte med deltagare och konferensgäster. Som medarbetare i köket/konferensvärd är du restaurangens- och konferensverksamhetens ansikte utåt och har därför en gedigen känsla för service och förmåga att se vad som behöver göras. En förutsättning är därför att du älskar att möta och ta hand om våra deltagare och gäster. Vi förväntar oss stort engagemang och nyfikenhet för arbetets olika uppgifter, allt från att stå i disken till att hacka grönsaker eller välkomna konferensgäster. Då tjänsten är en deltidsanställning är arbetstiden i huvudsak förlagt från lunch på vardagar, men vid behov kan arbete på förmiddagar, kvällar och helger förekomma.
Vi erbjuder härliga arbetskamrater, semestertjänst och ett förmånligt kollektivavtal. Som anställd på Jakobsbergs folkhögskola får du friskvårdsbidrag, individuell lönesättning och möjlighet att arbeta i en samhällsförbättrande organisation.
Arbetsuppgifter
Att under ledning av kökschef och tillsammans med övrig kökspersonal förbereda och servera mat till skolans deltagare och övriga gäster.
Att vid konferens och andra evenemang förbereda och servera frukost, fika, lunch eller middag enligt beställning från kund.
Att fördela arbetet mellan kallskänk, disk, matsal och vår konferensverksamhet. Arbete i disken förekommer dagligen.
Att vara restaurangens- och konferensverksamhetens ansikte utåt och således ge våra gäster en härlig upplevelse.
Att ta emot och hjälpa våra lunch- och konferensgäster tillrätta samt att arbeta för en trivsam måltidsmiljö.
Att tillsammans med övriga servicefunktioner förbereda våra konferenser samt skapa en trivsam konferensmiljö och därför erbjuda hög service till våra gäster.Publiceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete i kök/köksbiträde, som konferensvärd eller av arbete som servitör/servitris.
Serviceinriktad, initiativtagande och stimuleras av kontakter med kollegor, kursdeltagare och externa gäster.
Kan arbeta flexibelt utifrån verksamhetens behov, och kan därför hoppa in där det behövs.
Klarar av att arbeta under högt tempo.
Har god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Arbetet innebär en del tunga lyft och tidvis högt tempo varför en god fysik är en förutsättning.
Goda kunskaper i det svenska språket.
Vi arbetar i en digital miljö. IT-kunskaper är därför en förutsättning, exempelvis kring mejl, kalendarium och beställningar.Tillträde
Tillträdesdatum 5 januari 2026 eller enligt överenskommelse. Ansökan rubricerad "Köksbiträde på 50 procent" sänder du till tjanster@jakobsbergsfolkhogskola.se
. Vi gör vårt urval fortlöpande men skicka ansökan senast 30 november 2025.
För mer information kontakta bitr. rektor Johan Wahlberg (johan.wahlberg@jakobsbergsfolkhogskola.se
). Facklig representant är eva.pettersson@jakobsbergsfolkhogskola.se
. Betyg mm. visas vid förfrågan.
Om skolan:
Jakobsbergs folkhögskola är en av Sveriges 154 folkhögskolor. Jakobsbergs folkhögskola ligger i en herrgård i Jakobsberg, 20 minuter med pendeltåg från centrala Stockholm. I snart hundra år har skolan stått för en solidarisk och humanistisk samhällssyn. Skolans religiöst och partipolitiskt obundna ställning ger utrymme för samhällsengagemang samt reflekterande och radikal debatt.
Jakobsbergs folkhögskola är en mötesplats där restaurangen är central för vår verksamhet: våra deltagare, konferenser, sommarcafé, kvällsevenemang med mera. Vi ser köket som en pedagogisk resurs och våra medarbetare är intresserade av samhällsfrågor, deltagare, pedagogik och folkbildning. Köket speglar flera av skolans hörnstenar: hälsa, hållbar utveckling och solidaritet. Därför arbetar vi med kökets klimatpåverkan och driver ett aktivt miljöarbete i vår restaurang. Bland våra ställningstaganden märks bland annat att vi serverar en hög andel vegetarisk/vegansk mat.
Föreningen Jakobsbergs folkhögskola, som den ideella föreningen/huvudmannen heter, har cirka 30 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: tjanster@jakobsbergsfolkhogskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde på 50 procent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jakobsbergs Folkhögskola
