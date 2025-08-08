Serviceinriktad medarbetare med truckvana till DHL Service Point
Insitepart AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-08-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Insitepart AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Dina Arbetsuppgifter och profil
Vi på Insitepart söker nu en serviceinriktad medarbetare till DHL:s Service Point i Västberga. I denna roll kommer du främst att möta kunder som hämtar eller lämnar paket, vilket innebär mycket kundkontakt. Arbetsuppgifterna inkluderar även visst administrativt arbete kopplat till in- och utlämning av gods.
Utöver kundarbetet behöver du även ha erfarenhet av truckkörning, både med motviktstruck och staplare, då delar av arbetet innebär hantering och förflyttning av gods.
Vi söker dig som har ett professionellt och trevligt bemötande, är noggrann i ditt arbete och kan hantera både högt tempo och varierande arbetsuppgifter. Har du tidigare erfarenhet av kundservice och administration är det starkt meriterande.
Tjänsten är förlagd måndag-fredag och arbetstider är främst mellan 06:00-12:00.
Vi erbjuder digDu som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Villkor Du ska vara minst 18 år gammal
Arbetstider främst 06:00-12:00
Truckkort A + B
Erfarenhet av motviktstruck och staplare
Tidigare erfarenhet av kundservice är meriterande
Administrativ vana är meriterande
Du blir anställd som konsult hos Insitepart och arbetar ute hos vår kund i Västberga
Bakgrundskontroll tillämpas i rekryteringsprocessen
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://insitepart.se/ Arbetsplats
Insitepart Jobbnummer
9451262