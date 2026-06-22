Serviceinriktad lokalvårdare/kundvärd sökes på deltid
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Städarjobb / Umeå Visa alla städarjobb i Umeå
2026-06-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Brinner du för service och letar ett aktivt deltids/extrajobb? Vi söker nu en serviceinriktad lokalvårdare och kundvärd till vår kund i Umeå!
Vi söker nu dig som kan arbeta på en deltidsrad från vecka 34 till och med vecka 37. Arbetstiderna är måndag till fredag mellan 06.30 och 10.30. Utöver dessa tider arbetar du 3 timmar ytterligare på veckan men det får du fördela efter eget önskemål. Vi ser gärna även att du kan arbeta extra vid behov efter vecka 37. Vi söker en person som är flexibel och har en lösningsorienterad inställning. För att vara lämplig för detta uppdrag krävs det att du antingen studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
DETTA SÖKER VI
Du studerar eller arbetar på minst 50%
Du behärskar det svenska språket flytande i både tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av kundbemötande och förmågan att hantera stressiga situationer är meriterande.
Du som har tidigare erfarenhet av lokalvård.
B-Körkort är meriterande
Bakgrundskontroll kommer att genomföras i rekryteringsprocessen.
Detta är ett bemanningsuppdrag där du är anställd av oss på StudentConsulting, och jobbar som uthyrd konsult hos vår kund. Du har med detta jobb stor möjlighet att påverka ditt schema och kunna arbeta extra vid behov under terminerna eller vid sidan av ditt andra arbete. Då det kan förekomma bokningar med kort varsel vid exempelvis sjukdom eller arbetstoppar är det viktigt att du är flexibel och tillgänglig så ofta du kan. Vi tillämpar löpande urval och tillsätter tjänsterna så snart vi hittat rätt kandidater.
För mer frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Lydia Kvist på mail: Lydia.kvist@studentconsulting.com
. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Mariehemsvägen 6 (visa karta
)
906 54 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
StudentConsulting . umea@studentconsulting.com Jobbnummer
9973877