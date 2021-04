Serviceinriktad Lånehandläggare till Thorn PrivatFinans - Barona Professionals AB - Butikssäljarjobb i Solna

Barona Professionals AB / Butikssäljarjobb / Solna2021-04-052021-04-05Thorn PrivatFinans erbjuder möjligheten att få arbeta i en professionell och familjär miljö. Tjänsten som Lånehandläggare är perfekt för dig som söker en mer kvalificerad roll inom försäljningsområdet och rollen genomsyras av rådgivning, vägledning och handläggning. Du kommer att tillhöra ett ambitiöst team där det är högt till tak och trevlig stämning.I din roll som Lånehandläggare till privatpersoner agerar du specialist inom privatlån samt arbetar med merförsäljning av Thorns produkter inom hemelektronik. Dina kundmöten sker över telefon och mail. Du kommer att arbeta mot varma kunder som har ansökt om ett lån hos Thorn och Thorns varumärken. Vidare ansvarar du för avtalsprocessen, granskar förutsättningar för lån, hanterar manuella bud mot låneförmedlare etc. På sidan av din roll som Lånehandläggare kommer du även att hantera en del administration såsom mail, rapportering av nyckeltal samt kreditprövningar. Du kommer att få en introduktion samt utbildning inom det regelverk som finns knutet till kreditgivning.Vi söker dig som Är kund- och serviceorienterad och med lätthet kan driva samtal i försäljningssyfte.Är en empatisk person som kan kommunicera på ett säkert, pedagogiskt och utåtriktat sätt.Är ansvarstagande, noggrann och proaktiv i ditt arbetssätt.Tar för dig och tycker om att utvecklas i din roll.Har förmågan att självständigt planera, prioritera och strukturera arbetet, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och ta ansvar för teamets gemensamma uppdrag och mål.Har god systemvana och har lätt för att ta dig an nya arbetsuppgifter.Har erfarenhet av försäljning, gärna via telefon.Om Thorn Svenska ABThorn PrivatFinans är ett varumärke ägt av Thorn Svenska AB, som är en del av den danska koncernen 3C Retail A/S. Koncernen är verksam i både Sverige, Norge och Danmark. Thorn Svenska AB grundades redan 1970 och är ett Konsumentkreditinstitut som står under både Finansinspektionens och Konsumentverkets tillsyn. Bolaget är medlem i Finansbolagens Förening. Det svenska huvudkontoret ligger i Solna utanför Stockholm. Bolaget har ett 30-tal anställda och omsätter årligen omkring 200 miljoner kronor. Mer information hittar du på www.thorn.se. Övrig informationI denna rekrytering samarbetar Thorn PrivatFinans med Barona. Kollektivavtal tillämpas och tillkommande förmåner ingår. Du kommer ha möjlighet att arbeta hemifrån och från kontoret som är beläget i Solna. Tjänsten är på heltid under kontorstider och tillträde sker i början av maj eller enligt överenskommelse.Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan nu!Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Linn Ståhl på linn.stahl@barona.se Varmt välkommen med din ansökan!Om BaronaBarona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund och levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering.Läs mer på http://barona.se/om-oss/ Sista dag att ansöka är 2021-04-25Barona Professionals AB5671919