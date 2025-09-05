Serviceinriktad Lagerarbetare Till Herok Xl-Bygg
Har du erfarenhet i byggsektorn? Då finns nu möjlighet att bidra hos HEROK XL-BYGG butiken i Karlskoga! Här får du vara med på en spännande etableringsresa med stor möjlighet att påverka. Vi arbetar med löpande urval så ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Under 2024 öppnades en ny HEROK XL-BYGG butik i Karlskoga. HEROK finns på flertalet orter i Sverige, med huvudkontoret beläget i Örebro. I dagsläget har bolaget omkring 75 anställda. HEROKS affärsidé är att vara en ledande partner inom liftar, truckar, maskiner och byggmaterial. Vi söker nu medarbetare till butikens brädgård. I rollen som brädgårds- och lagerarbetare lägger du självständigt upp ditt dagliga arbete. Du kommer bland annat att få hantera leveranser, ordrar och köra truck, samtidigt som en stor del av rollen utgörs av kundkontakt. Du blir en viktig del av företagets service och varumärke. De flesta kunderna är av branschkunniga och därför är det en stor fördel om du har kunskap om byggbranschen.
Rollen inleds som ett konsultuppdrag via Academic Work där planen är att anställas direkt hos HEROK efter 6 månader.
Arbetstiderna kommer att vara förlagda till antingen 7:30-16.30 eller 6:30-15:30 och allt arbete utförs på plats i Karlskoga.
Du erbjuds
• Chans att bidra till etableringen av en nyöppnad butik
• Möjlighet att bidra till framtidens byggbransch
• En dedikerad konsultchef och karriärpartner från Academic Work
• Hantera in- och utleveranser
• Ordermottagning och upprättande av order
• Plockning av varor och ordrar till kund
• Truckkörning
• Kundbemötande i butiken
VI SÖKER DIG SOM
• Har truckkort A1-B4 och god truckvana
• Har B-körkort
• Talar och skriver flytande på svenska då dialogen internt och med kunder sker på detta språk
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av bygg - eller bygghandel
• Arbetat med kundbemötande eller försäljning
• Har utbildningen ADR 1.3
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Serviceinriktad
• Kvalitetsmedveten
• Anpassningsbar
INFORMATION OM FÖRETAGET
