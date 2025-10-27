Serviceinriktad kundvärd/kundvärdinna till Örnsköldsvik - heltid!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Receptionistjobb / Örnsköldsvik Visa alla receptionistjobb i Örnsköldsvik
2025-10-27
Är du en social, strukturerad och serviceinriktad person som trivs med att ha många bollar i luften? Vi söker nu flera kundvärdar/kundvärdinnor till vår kund i Örnsköldsvik!
I rollen som kundvärd/kundvärdinna är du ansiktet utåt och en viktig del av den dagliga driften. Du ansvarar för att ta emot besökare, ge service till medarbetare och bidra till att skapa en välkomnande och professionell miljö. Arbetet innehåller både administrativa och praktiska inslag - ett perfekt jobb för dig som tycker om variation och att hålla ordning och reda.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Välkomna och ta emot besökare
• Hantera inkommande samtal och enklare administration
• Se till att gemensamma utrymmen hålls trivsamma och i ordning
• Förbereda mötesrum och fylla på material vid behov
• Stötta med enklare lokalvårdsuppgifter såsom att torka bord, hålla rent i fikarum och allmänna ytor
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för service och ett professionellt bemötande
• Är självgående, ansvarstagande och noggrann
• Trivs med ett omväxlande arbete och har lätt för att samarbeta
• Har god organisationsförmåga och kan hantera både lugna och intensiva perioder
• Tidigare erfarenhet av reception, kundservice eller liknande roll är meriterandePubliceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Tjänsten är placerad i Örnsköldsvik och omfattar heltid (100%). Tillsättning sker så snart vi hittat rätt kandidat, och uppdraget pågår tills vidare med möjlighet till förlängning eller övertag hos kund vid gott arbete.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på: lydia.kvist@studentconsulting.com
Välkommen med din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Esplanaden 10, våning 4 (visa karta
852 32 SUNDSVALL Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
StudentConsulting . sundsvall.gavle@studentconsulting.com Jobbnummer
9576493