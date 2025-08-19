Serviceinriktad kundtjänstmedarbeterare till Telekomföretag
2025-08-19
JobYard söker nu en norsktalande kundtjänstmedarbetare till en av våra uppdragsgivare inom telekombranschen. Du blir anställd av oss på JobYard och arbetar ute hos kund. Som kundtjänstmedarbetare blir du en viktig del i att skapa en positiv kundupplevelse genom att ge snabb och professionell service.

Om tjänsten
I denna roll kommer du att arbeta med att ge bra service till våra kunder. Exempel på arbetsuppgifter inkluderar:
Besvara inkommande samtal, mejl och chatt från kunder på norska.
Hjälpa kunder med frågor kring abonnemang, fakturor, tjänster och tekniska problem.
Guida kunder i att hitta lösningar och dokumentera ärenden i system.
Arbeta proaktivt för att skapa nöjda och lojala kunder.
Du kommer att vara en viktig del av ett team som värdesätter samarbete, noggrannhet och service, där alla strävar efter att hitta de bästa lösningarna för kunden.
Vem vi söker
Vi letar efter dig som:
Flytande norska i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska eller svenska.
Datorvana och förmåga att lära dig nya system snabbt.
Tidigare erfarenhet av kundservice eller support är meriterande men inte ett krav.
Rätt till Nystartsjobb?
Om du har rätt till Nystartsjobb kan detta vara en extra bra möjlighet för dig!
För att vara berättigad till Nystartsjobb behöver du uppfylla vissa kriterier som sätts av Arbetsförmedlingen, exempelvis:
Har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen en längre tid.
Är nyanländ i Sverige och har uppehållstillstånd.
Har nyligen avslutat en längre sjukskrivning eller har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.
Om du är osäker på om du har rätt till Nystartsjobb kan du kontakta Arbetsförmedlingen för mer information.

Så ansöker du
Vi hanterar ansökningar löpande och uppmuntrar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Om du matchar vår kunds behov, kontaktar vi dig för en intervju.
Skicka in din ansökan idag!
Om JobYard
JobYard Sverige AB hjälper talangfulla individer att hitta rätt arbetsplats. Vi samarbetar med företag inom olika branscher som värdesätter kompetens, engagemang och utveckling. Vårt mål är att skapa långsiktiga möjligheter för både kandidater och arbetsgivare, där rätt person hamnar på rätt plats.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
JobYard Sverige AB
Jobbnummer
9465017