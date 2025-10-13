Serviceinriktad kundtjänstmedarbetare till växande företag!
2025-10-13
Vi söker nu en engagerad och kommunikativ kundtjänstmedarbetare till en av våra kunder. Det här är en rekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av kundföretaget, medan vi på Junglia ansvarar för urval och rekryteringsprocess.
Om rollen
Som kundtjänstmedarbetare är du företagets ansikte utåt och den första kontakten kunderna möter. Du hjälper kunder via telefon, e-post och chatt, besvarar frågor om produkter, beställningar och leveranser, samt hanterar enklare administrativa uppgifter i olika system.
Du arbetar i en social och varierad roll där du får använda din kommunikativa förmåga och ditt tålamod för att skapa nöjda kunder och bygga långsiktiga relationer.
Vem vi söker
Vi söker dig som har en naturlig känsla för service och trivs i kontakt med människor. Du är tydlig, lyhörd och har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift. Erfarenhet av kundservice, administration eller försäljning är meriterande, men det viktigaste är din inställning och vilja att lära dig.
Du har god datorvana, arbetar strukturerat och trivs i en miljö där du får lösa problem och göra skillnad för kunder varje dag.
Kunden erbjuder
Du får en trygg anställning direkt hos arbetsgivaren med en tydlig introduktion och goda utvecklingsmöjligheter. Arbetsmiljön är modern och social, med kollegor som stöttar varandra och en ledning som värdesätter engagemang och kundfokus.
Beroende på tjänst finns även möjlighet till hybridarbete efter introduktionsperioden.
Så här söker du
För att söka tjänsten behöver du skapa ett digitalt CV via vår plattform:
Skapa ett digitalt CV på www.junglia.com
Fyll i alla uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken till ditt digitala CV
Skicka länken till jobb@junglia.se
Ämne: Kundtjänstmedarbetare + Ditt namn
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
