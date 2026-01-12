Serviceinriktad Kundtjänstmedarbetare På Deltid Till Sssb!
Vill du arbeta i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik? Är du en serviceinriktad och strukturerad person med ett öga för detaljer? Vi söker nu en engagerad kundtjänstmedarbetare!
Vår kund Stockholms studentbostäder, SSSB, är en stiftelse som grundades 1958 av Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO). Då, precis som idag, arbetar de med visionen - att alla som satsar på sina studier ska ha ett hem att kalla sitt. Stockholms studentbostäder grundades av studenter som ville göra något åt bostadsbristen i Stockholm. Med sina drygt 8500 studentbostäder i Stockholm är de störst i Sverige och fortsätter att bygga fler bostäder - för att de vill ge plats för ännu fler studenter.
Om rollen:
Teamet på SSSB ansvarar för reception, telefon, chatt och mejl för uthyrning av bostäder, avtalsignering, och administration. De strävar efter att ge bästa möjliga service till studenter och samarbetspartners. Som kundtjänstmedarbetare kommer du arbeta brett och varierat. Det är en prestigelös roll som kräver flexibilitet och ett serviceminded tankesätt. Du kommer att stötta andra i teamet vid behov gällande reception, kundtjänst per telefon, chatt samt mail som övrig administration.
Tjänsten är på deltid där kontorstider tillämpas med planerad start så snart vi hittar rätt kandidat. Du förväntas vara tillgänglig några pass i månaden, men framförallt är du flexibel och kan täcka upp med kort varsel samt vid semester, sjukskrivning och under perioder med högre tryck. Tjänsten kommer vara en konsultanställning via oss på StudentConsulting, men du arbetar tillsammans med SSSB med kontor i centrala Stockholm. Vid övriga frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
Under rekryteringsprocessen kommer vi att genomföra bakgrundskontroller.
DETTA SÖKER VI
• Studerar en eftergymnasial utbildning med en examen tidigast sommaren 2027.
• Har erfarenhet av servicearbete, gärna inom reception, kundtjänst eller liknande.
• Är kommunikativ och trivs med att möta människor.
• Är strukturerad och kan hantera flera uppgifter samtidigt.
• Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system.
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Så ansöker du
