Serviceinriktad idrottsplatsarbetare till enhet friluftsområden
Skövde kommun, Avdelning fritid / Fastighetsskötarjobb / Skövde Visa alla fastighetsskötarjobb i Skövde
2025-10-07
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skövde kommun, Avdelning fritid i Skövde
Med detta jobb spelar du en viktig roll tillsammans med oss inom Sektor medborgare och samhällsutveckling. Vi arbetar för ett levande Skövde rikt på kultur, idrotts- och näringsliv. I det ingår också att arbeta för tillväxt, fler jobb och att stärka Skövdes attraktivitet.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi tror på innovation, delaktighet och ett engagerat ledarskap. Vi tror också på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder därför förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt. Vi har plats för fler.
Skövde kommuns organisation är stor och innehåller allt från omsorg, stöd och utbildning för våra medborgare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Arbetet kan se lite olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun.
Vi är öppna och lyhörda Vi tar ansvar för helheten Vi gör varandra bättre Vi vågar
Välkommen - tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa! Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
Tjänsten utgår från Billingens friluftsområde, Skövdes största rekreationsområden. Här finns bland annat MTB-spår, pumptracks, vandringsleder och utegym. På vintrarna driver enheten konstsnöanläggningarna på både längskidspår och alpinbacke.
Du kommer att arbeta med skötsel och underhåll på dessa idrottsanläggningar och friluftsområden, samt ha kontakt med föreningsliv, ledare, barn och ungdomar. Enheten ansvarar även för skötsel badplatser samt motionsspår i kommunens ytterområden.
Arbetet sker i mestadels utomhus året runt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Skötsel, drift och underhåll av idrottsanläggningar
• Samarbete och stöd till föreningar och motionärer
• Drift och underhåll av maskiner och anläggningar
Under april-november tillämpas dagtidsarbete mån-fre med 40 tim/vecka
Från november - mars tillämpas 38,25 tim/vecka med schemaläggning även på kvällar och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant utbildning för tjänsten samt intresse för arbete med idrottsplatser och föreningsservice. Det är meriterande om du har en bakgrund inom friluftsanläggningar och/eller skogsbruk.
För att trivas i rollen behöver du vara serviceinriktad, ansvarsfull, samt ha ett sinne för ordning och reda. Du ska ha en mycket god samarbetsförmåga och lätt för att möta människor. Du ska ha en positiv attityd och vara lösningsinriktad. Du har även en god initiativförmåga och kan jobba självständigt.
Krav för tjänsten är
• Körkort BE
Meriterande är:
• Fyrhjulingskörkort
• Förarbevis för snöskoter
• Motorsåg AB
• Vana av att köra pistmaskin
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Skövde är en öppen och växande stad, med många mötesplatser. Var du än är har du nära till natur och friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla åldrar. I Skövde är vi vana vid en hög nivå på alla plan. Här finns bland annat Högskolan i Skövde, Försvarsmakten och Skaraborgs sjukhus. Vi har många framgångsrika företag och startups samt internationella innovationsarenor för industri och dataspelsutveckling. Skövde är staden som inte nöjer sig med något annat än att ligga i framkant. Välkommen att vara med och spela med oss du också!
