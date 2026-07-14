Serviceinriktad Facility Manager till Swedbank i Östersund!
Professionals Nord Sundsvall AB / Receptionistjobb / Östersund Visa alla receptionistjobb i Östersund
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Är du spindeln i nätet? Swedbank söker en serviceinriktad Facility Manager till kontoret i Östersund!
Vill du ha en varierande roll på en stor arbetsplats? Trivs du med att vara kontorets nyckelspelare, både som första intrycket för besökare och som den som ser till att allt fungerar bakom kulisserna? Då ska du läsa vidare!
Just nu söker Swedbank en Facility Manager till kontoret på Frösön. I rollen arbetar du med service, struktur och problemlösning i fokus. Låter det spännande?
Ansök redan idag, tjänsten kan tillsättas snabbt!
Information om tjänsten
I rollen som Facility Manager med receptionsansvar är du en viktig del av Swedbanks arbete att skapa ett välfungerande och välkomnande kontor. Du kommer sitta i bankens lokaler på Frösön och vara en del av ett team som präglas av samarbete, serviceanda och engagemang. Din arbetsdag är varierad, ena stunden välkomnar du besökare, nästa stöttar du verksamheten genom att koordinera ärenden kopplat till kontorsmiljön. Självklart börjar du din anställning med en introduktion så att du snabbt kommer in i rutinerna.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Swedbanks önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till: stina.vidmark@pn.sePubliceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Som Facility Manager och receptionist är du både ansiktet utåt och navet internt. Du skapar struktur, löser problem och ser till att allt flyter på, både för kollegor och besökare. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Ta emot besökare och hantera telefonväxel
Hantera säkerhetsfrågor & larm, samt beställning av inpasseringskort
Vara kontaktperson gentemot leverantörer, entreprenörer och fastighetsägare
Säkerställa rutiner och processer kring drift, posthantering och besök
Sköta AV-teknik i mötesrum och stötta vid konferenser
Delta i projekt kopplade till kontoret och fastigheten
Hantera administrativa uppgifter kopplade till lokaler och service
Vi söker dig som:
Vi tror framför allt att det är dina personliga egenskaper som kommer att vara avgörande för att du ska trivas och lyckas i rollen. Du är en positiv och lösningsorienterad person som tycker om att hjälpa andra. Du har lätt för att ta egna initiativ, är noggrann och gillar att skapa ordning och reda.
Har du erfarenhet av servicearbete – till exempel från butik, hotell, restaurang eller kontor – är det meriterande, men inget krav.Kvalifikationer
Flytande svenska i tal och skrift
God datorvana och administrativ förmåga
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Malmö
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Stina Vidmark – stina.vidmark@pn.se
(mailto:stina.vidmark@pn.se
)
#swedbank #facilitymanager #reception #administration
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Sundsvall AB
(org.nr 559500-8029)
832 51 FRÖSÖN Arbetsplats
Swedbank Kontakt
Leveranschef
Stina Vidmark stina.vidmark@pn.se +46733003503 Jobbnummer
10002628