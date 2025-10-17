Serviceinriktad butikssäljare sökes - bli kundens bästa upplevelse
2025-10-17
Serviceinriktad butikssäljare sökes - bli kundens bästa upplevelse
Vi söker dig som vill bli en del av ett team där engagemang, service och ansvar är i fokus.
Just nu hjälper vi en av våra kunder att hitta en butikssäljare.
Det här är en rekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos kundföretaget, medan Junglia ansvarar för urval och rekryteringsprocessen.
Som butikssäljare ansvarar du för försäljning, kundbemötande, påfyllning av varor och kassahantering. Du ser till att butiken är organiserad och inbjudande, och bidrar till att varje kund får en positiv upplevelse.
Rollen passar dig som trivs i mötet med människor, är serviceinriktad och uppskattar att arbeta i team. Du är ansvarstagande, noggrann och engagerad i att nå gemensamma mål.
Startlön: 28 000 kr/mån
Du erbjuds en trygg anställning direkt hos arbetsgivaren, med goda villkor och möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundservice. Här arbetar du tillsammans med kollegor som värdesätter respekt, samarbete och service.
Vi söker dig som är positiv, pålitlig och engagerad. Erfarenhet av butiksarbete eller försäljning är meriterande, men det viktigaste är din vilja att lära och förmåga att skapa nöjda kunder.
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i dina uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken till ditt digitala CV
Skicka länken till jobb@junglia.se
Ämne: Butikssäljare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
693 35 DEGERFORS Jobbnummer
9562561