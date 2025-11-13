Serviceinriktad butiksmedarbetare sökes till kunduppdrag
A 95 Consulting AB / Butikssäljarjobb / Falun
2025-11-13
Vi söker nu en engagerad och positiv butiksmedarbetare till en av våra kunder. Du som tycker om att möta människor, skapa goda kundupplevelser och trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik - det här kan vara jobbet för dig!
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se
Ge professionell service och rådgivning till kunder
Hantera kassa och betalningar
Plocka upp och fronta varor
Bidra till en trivsam och välorganiserad butiksmiljö
Vi erbjuder:
Anställning hos A 95 Consulting med uppdrag hos kund
En stimulerande arbetsplats med härliga kollegor
Möjlighet till utveckling inom detaljhandeln
Trygghet och stöd från A 95 Consulting under hela uppdragetKvalifikationer
Serviceinriktad, pålitlig och ansvarstagande
Erfarenhet från butik, försäljning eller kundservice är meriterande
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Så här söker du:
Vi använder digitala CV:n via Junglia - ett enkelt och modernt sätt att ansöka:
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Butiksmedarbetare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
(org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
791 36 FALUN Jobbnummer
9603063