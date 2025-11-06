Serviceinriktad butiksäljare sökes till kund

A 95 Consulting AB / Butikssäljarjobb / Höganäs
2025-11-06


Vi hjälper just nu en av våra kunder att rekrytera en butiksäljare som vill skapa en trevlig butiksmiljö och ge varje kund bästa möjliga service.
Som butiksäljare möter du kunder, ger rådgivning, hanterar kassa och ser till att butiken alltid är organiserad och inbjudande. Du trivs i kundkontakt och tycker om att arbeta i ett team som strävar mot gemensamma mål.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se

Publiceringsdatum
2025-11-06

Arbetsuppgifter
Bemöta kunder och ge professionell service
Kassaarbete och varuexponering
Påfyllning av varor och hålla butiken organiserad
Bidra till en trivsam och inspirerande butik

Vi erbjuder:
Direkt anställning hos kund via A 95 Consulting
Trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och service

Kvalifikationer
Serviceinriktad, ansvarsfull och noggrann
Erfarenhet från butik eller försäljning är meriterande
Svenska i tal och skrift

Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se

Ämne: Butiksäljare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: rekrytering@a95consulting.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A 95 Consulting AB (org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
263 51  HÖGANÄS

Jobbnummer
9591575

