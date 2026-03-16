Serviceinriktad bilplåtslagare till Autoklinik i Staffanstorp
Ryds Bilglas AB / Tunnplåtslagarjobb / Staffanstorp Visa alla tunnplåtslagarjobb i Staffanstorp
2026-03-16
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ryds Bilglas AB i Staffanstorp
, Lund
, Malmö
, Vellinge
, Eslöv
eller i hela Sverige
Vi söker en skicklig och noggrann bilplåtslagare till vårt team. Som en del av vår verkstad kommer du att arbeta med reparationer av bilkarosser, byte av skadade delar och återställande av fordon.Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Hos oss kommer du att arbeta med alla sedvanliga arbetsuppgifter som ingår i yrket som bilplåtslagare. Beroende på din tidigare erfarenhet och kompetens anpassar vi inledningsvis arbetsuppgifterna så att du får en trygg start. Det viktigaste för oss är att hitta rätt person som passar in i vårt team och delar vår vilja att leverera hög kvalitet.
Några av dina arbetsuppgifter:
- Reparation av karossskador på personbilar och transportbilar
- Demontering och montering av karossdetaljer
- Svetsning, riktning och justering av plåtdelar
- Förberedelser inför lackering
Arbetsplats: Staffanstorp
Arbetstid: Heltid 39 h/vecka fördelat dagtid mån-fre
Vi söker dig som har praktisk erfarenhet och ett stort intresse för bilar och teknik. Har du tidigare arbetat med liknande uppgifter kan du vara den vi söker!
Som medarbetare hos oss kommer du att spela en viktig roll i att leverera förstklassig service och göra det lilla extra för att säkerställa våra kunders nöjdhet. Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt och söker en person med starkt engagemang, nyfikenhet och viljan att utvecklas inom ditt område. Du ska också vara en lagspelare som trivs med att arbeta tillsammans mot gemensamma mål.Kvalifikationer
- Tidigare erfarenhet av arbete som bilplåtslagare eller liknande.
Meriterande
- Gått en fordonsrelaterad utbildning
- God vana av att arbeta med verktyg
Vi arbetar aktivt med våra rekryteringsprocesser och tillsätter tjänster löpande. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
Autoklinik består av flertalet olika skadeverkstäder runt om i Sverige som valt att gå samman. Vad är det som förenar oss då? Jo, självklart handlar det om vår långa erfarenhet, expertis och samlade kunskap. Men också att vi hjälper alla kunder, oavsett bilmärke eller modell. Vi vet vikten av att lyssna på våra kunder. Autoklinik är en stolt del av Cary group där Ryds Bilglas och Quick Car Fix ingår. Tillsammans erbjuder vi ett brett utbud av reparationslösningar för bilskador.
Cary Group är en av marknadsledarna i Europa inom reparation och byte av fordonsglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt- och lackskador. Vi erbjuder tjänster som förlänger fordonens livslängd och bibehåller deras säkerhetsfunktioner, och vi strävar alltid efter att reparera i stället för att byta ut. Cary Group har under de senaste åren vuxit snabbt, bl.a. via förvärv både internationellt och nationellt. Med närhet till kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi kunden att göra enkla och hållbara val. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-09-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ryds Bilglas AB
(org.nr 556538-7502), https://rydsbilglas.se/
För detta jobb krävs körkort.
Ryds Bilglas Jobbnummer
9799823