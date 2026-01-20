Serviceinriktad Bilglastekniker Till Ryds Bilglas I Uppsala - Boländerna
Ryds Bilglas AB / Glasgravörsjobb / Uppsala Visa alla glasgravörsjobb i Uppsala
2026-01-20
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ryds Bilglas AB i Uppsala
, Sigtuna
, Håbo
, Upplands Väsby
, Sala
eller i hela Sverige
Söker du ett spännande och praktiskt arbete? Gillar du varierande dagar med teamarbete och mycket kundkontakt? Då ska du söka jobbet som bilglastekniker hos Ryds Bilglas i UPPSALA - BOLÄNDERNA.
Ditt jobb hos oss
För att jobba hos oss är det är viktigt att du gillar att leverera bra service och kvalitet, att du alltid vill kundens bästa. I ditt arbete kommer du främst att arbeta med att reparera och byta bilrutor. Rollen har ett stort kundfokus och är till viss del administrativ. Du tar emot kunder i kundmottagningen, hjälper dem med olika frågor gällande bilglas och bilar samt säljer de tillbehör som vi erbjuder till våra kunder. Du är Ryds Bilglas ambassadör utåt och ska alltid se till kundens bästa.
Du behöver tycka om varierande dagar där vi arbetar i team för att lösa de utmaningar vi tar oss an. Att hjälpas åt på jobbet och ställa upp för kollegorna när det behövs är en självklarhet. Tillsammans testar vi nya idéer för att hitta de mest effektiva och bästa lösningarna i arbetet.
Det här är vi
Ryds Bilglas är den ledande svenska aktören inom reparation och byte av bilglas. Vi grundades som ett familjeföretag och den känslan sitter inte bara kvar i väggarna på Ryds. Det är så det är. Vi hjälps åt när det behövs och ställer upp för varandra - inom teamet, med andra verkstäder och andra delar av organisationen. Vi peppar, inspirerar och lär av varandra. Hela tiden. För vi blir starkare och bättre tillsammans. Våra chefer stöttar oss i vårt arbete och i vår utveckling.
Fordonsbranschen utvecklas ständigt och vi strävar alltid efter att ligga i framkant. Vi har ett stor hållbarhetsfokus och är måna om vår miljö. Vi erbjuder en arbetsplats med frihet under ansvar där du får växa i din roll tillsammans med oss. Vi omfattas självklart av kollektivavtal och erbjuder bra förmåner till våra anställda.
Arbetsplats: UPPSALA - BOLÄNDERNA
Arbetstid: Måndag-fredag, 7-16, 8-17
Du behöver vara intresserad, serviceinriktad, driven och vilja arbeta och utvecklas tillsammans med oss. Du vill alltid kundens bästa och du lägger ett stort fokus på att leverera bra service och kvalitet. Därför är det viktigt att du utöver att tycka om att arbeta praktiskt, även tycker om kundkontakt och kan hantera visst administrativt arbete.
Vi ser också att du har förmågan att samarbeta med dina kollegor och att ni hjälper varandra genom att dela erfarenheter. Det är viktigt att du är en flexibel lagspelare som inte räds att ta initiativ men samtidigt är du även bra på att lyssna in dina kollegor. Du behöver självklart även trivas med ett fysiskt och rörligt arbete. Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
-
Tidigare erfarenhet av arbete som bilglastekniker eller liknande arbete som exempelvis bilmekaniker, billackerare eller bilplåtslagare
-
B-körkort (manuell växellåda)
-
God svenska i tal och skrift
Meriterande
På Ryds bilglas arbetar vi för en jämn könsfördelning och därför ser vi gärna kvinnliga sökande till tjänsten. Utöver det ser vi gärna nedan kompetenser/erfarenheter:
- Minst ett (1) års erfarenhet av tidigare serviceyrke
- Gått en fordonsrelaterad utbildning
Vi arbetar aktivt med våra rekryteringsprocesser och tillsätter tjänster löpande. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
Ryds Bilglas är den ledande svenska aktören inom reparation och byte av bilglas. Företaget grundades 1947 i Sundsvall av familjen Ryd och är idag verksamt över hela Sverige, med fler än 170 verkstäder och ca 500 anställda. Ryds Bilglas är en del av koncernen Cary Group AB. Med närhet till kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper Cary Group kunden att göra enkla och hållbara val. Cary Groups resa startade med Ryds Bilglas och idag tjänar vi kunder genom Europa, med flera kända och framgångsrika varumärken. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ryds Bilglas AB
(org.nr 556538-7502), https://rydsbilglas.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ryds Bilglas Jobbnummer
9694275