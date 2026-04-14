Serviceinriktad bilglastekniker till Ryds Bilglas i SKÖVDE
Söker du ett spännande och praktiskt arbete? Gillar du varierande dagar med teamarbete och mycket kundkontakt? Då ska du söka jobbet som bilglastekniker hos Ryds Bilglas i SKÖVDE.
Ditt jobb hos oss
För att jobba hos oss är det är viktigt att du gillar att leverera bra service och kvalitet, att du alltid vill kundens bästa. I ditt arbete kommer du främst att arbeta med att reparera och byta bilrutor. Rollen har ett stort kundfokus och är till viss del administrativ. Du tar emot kunder i kundmottagningen, hjälper dem med olika frågor gällande bilglas och bilar samt säljer de tillbehör som vi erbjuder till våra kunder. Du är Ryds Bilglas ambassadör utåt och ska alltid se till kundens bästa.
Du behöver tycka om varierande dagar där vi arbetar i team för att lösa de utmaningar vi tar oss an. Att hjälpas åt på jobbet och ställa upp för kollegorna när det behövs är en självklarhet. Tillsammans testar vi nya idéer för att hitta de mest effektiva och bästa lösningarna i arbetet.
Det här är vi
Ryds Bilglas är den ledande svenska aktören inom reparation och byte av bilglas. Vi grundades som ett familjeföretag och den känslan sitter inte bara kvar i väggarna på Ryds. Det är så det är. Vi hjälps åt när det behövs och ställer upp för varandra - inom teamet, med andra verkstäder och andra delar av organisationen. Vi peppar, inspirerar och lär av varandra. Hela tiden. För vi blir starkare och bättre tillsammans. Våra chefer stöttar oss i vårt arbete och i vår utveckling.
Fordonsbranschen utvecklas ständigt och vi strävar alltid efter att ligga i framkant. Vi har ett stor hållbarhetsfokus och är måna om vår miljö. Vi erbjuder en arbetsplats med frihet under ansvar där du får växa i din roll tillsammans med oss. Vi omfattas självklart av kollektivavtal och erbjuder bra förmåner till våra anställda.
Arbetsplats: SKÖVDE
Arbetstid: Måndag-fredag, 7-16 alt 8-17
Du behöver vara intresserad, serviceinriktad, driven och vilja arbeta och utvecklas tillsammans med oss. Du vill alltid kundens bästa och du lägger ett stort fokus på att leverera bra service och kvalitet. Därför är det viktigt att du utöver att tycka om att arbeta praktiskt, även tycker om kundkontakt och kan hantera visst administrativt arbete.
Vi ser också att du har förmågan att samarbeta med dina kollegor och att ni hjälper varandra genom att dela erfarenheter. Det är viktigt att du är en flexibel lagspelare som inte räds att ta initiativ men samtidigt är du även bra på att lyssna in dina kollegor. Du behöver självklart även trivas med ett fysiskt och rörligt arbete.Publiceringsdatum2026-04-14Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av arbete som bilglastekniker eller liknande arbete som exempelvis bilmekaniker, billackerare eller bilplåtslagare
B-körkort (manuell växellåda)
God svenska i tal och skrift
Meriterande
På Ryds bilglas arbetar vi för en jämn könsfördelning och därför ser vi gärna kvinnliga sökande till tjänsten. Utöver det ser vi gärna nedan kompetenser/erfarenheter:
Minst ett (1) års erfarenhet av tidigare serviceyrke
Gått en fordonsrelaterad utbildning
Vi arbetar aktivt med våra rekryteringsprocesser och tillsätter tjänster löpande. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
Ryds Bilglas har sitt ursprung i Sundsvall där Erik Ryd 1947 startade Ryds Glasmästeri. Med tiden specialiserade vi oss och idag är vi Sveriges ledande bilglasföretag. Tack vare vår specialistkompetens, bra service och god tillgänglighet väljer kunderna att komma till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ryds Bilglas AB
541 50 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
