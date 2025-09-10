Serviceinriktad B-chaufför sökes till HR-Björkmans entrémattor
2025-09-10
Trivs du med att sitta bakom ratten, är serviceminded och uppskattar en fartfylld arbetsplats? Då söker vi dig!
Vi söker nu en driven, trygg och serviceminded chaufför till HR-Björkmans entrémattor i Upplands Väsby. Tjänsten är tillsvidare och på heltid med god chans till att bli anställd direkt hos kunden. Tjänst: Heltid tillsvidare Arbetstider: Måndag - fredag, 07:00-16:00 Start: Enligt överenskommelse Arbetsplats: Upplands Väsby Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Hämta och lämna entrémattor hos kundföretag runtom i Storstockholm
Lagerhantering av entrémattor
Vård och skötsel av distributionsbil
Produktionsarbete i tvätteriet (tvättning, torkning, sortering och packning av mattor)
Rollbeskrivning Som chaufför hos HR-Björkmans utgår du från produktionen i Upplands Väsby och ansvarar för att företagets kunder i Storstockholm får den service de förväntar sig. Arbetet innehåller dagligt kundbemötande som kräver att du är serviceminded och trivs med kundkontakt. Du har en nära dialog med produktionen och kundtjänst där du informerar om förändringar och avvikelser som kan uppkomma. Vidare är arbetet väldigt fysiskt krävande och kräver därmed en god fysisk form. På arbetsplatsen blir du en del av ett rutinerat team och får tillgång till den kunskap och utrustning du behöver för att bedriva arbetet på bästa sätt. Tjänsten inleds med en grundlig introduktion där du får lära dig om företaget, arbetsuppgifterna, samt en möjlighet att åka med befintlig personal. Tjänsten är på heltid och löper tillsvidare och för rätt person kan det leda till anställning direkt hos kunden.
Om dig Vi söker dig som har en positiv attityd, ett gott bemötande mot kunder och ser möjligheter istället för utmaningar. Du är initiativrik, flexibel och inte rädd för att hugga i. Eftersom arbetet till stor del sker självständigt ser vi att du tar stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter och åtaganden.
Du har en hög servicevilja och sätter alltid kunden i första rummet. Kvalifikationer
B-körkort
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Kommunicerar förståeligt på engelska i tal och skrift
Truckkort A+B
Fullständig gymnasieutbildning
God fysisk kondition
Meriterande:
Erfarenhet av körning
God lokalkännedom i Stockholmsområdet
Vi lägger även stor vikt vid dina personliga egenskaper då du kommer att vara ansiktet utåt mot kunderna.
Om företaget Så här beskriver HR-Björkmans Entrémattor sin verksamhet:
"Vi förser våra kunder med högkvalitativa entrémattor som vi sedan tvättar regelbundet. Som en röd tråd genom hela vår affärsidé löper vårt miljöengagemang. I våra tvätterier tvättas och torktumlas mattorna skonsamt för att bibehålla sin hållbarhet och kvalitet. Efter tvätten genomgår de en kvalitetskontroll. Vår personal har utbildats i att laga mindre skador på mattorna. Sålunda minskar också vårt avfall. Våra mattor bidrar med en renare och fräschare miljö vilket minskar behovet av ständig städning hos kunden."
Övrigt Sök tjänsten via ansökningslänken genom att klicka på "Skicka ansökan". Vi tar endast emot ansökningar via vår karriärsida. För mer information om jobbet är du välkommen att kontakta oss på 08-555 687 00, dagtid vardagar.
Denna rekrytering sköts av Bemannix AB i samarbete med HR-Björkmans, samtliga frågor och funderingar hänvisas till 08-555 687 00 mellan 09:00-16:00.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Ett utdrag ur belastningsregistret tas på samtliga sökande som kommer till senare steg av rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
