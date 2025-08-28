Serviceinriktad administratör till audionommottagningen i Växjö
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2025-08-28
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Vill du vara en del av en mindre men viktig verksamhet som gör stor skillnad i människors vardag? Då kan vi vara rätt för dig!
Hörselvården är en del av öronkliniken i Region Kronoberg, med verksamhet i både Växjö och Ljungby. Denna tjänsten är placerad i Växjö, där vi är ett team på omkring 15 personer bestående av audionomer, tekniker och avdelningschef. Tillsammans ansvarar vi för regionens hörselvård, ett uppdrag som omfattar både barn och vuxna.
Hos oss möts du av ett varmt arbetsklimat med närhet, omtanke och samarbete i fokus. Vi är en engagerad grupp som stöttar varandra, lyfter tillsammans och ser vikten av att ha roligt på jobbet. Nu söker vi dig som kan hjälpa oss att avlasta i det administrativa arbetet så att vi kan lägga ännu mer fokus på våra patienter. Det här är en ny roll hos oss, vilket ger dig möjligheten att tillsammans med oss forma tjänsten framåt.
Du kommer att arbeta nära avdelningschefen, som har lång erfarenhet och god kännedom om verksamheten. Chefen är vanligtvis på plats i Växjö tre dagar i veckan och övriga dagar i Ljungby.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning fram till 2025-12-31, men vår förhoppning är att det blir en förlängning.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
I rollen som administrativt stöd får du ett varierat och betydelsefullt uppdrag där du är med och skapar förutsättningar för ett välfungerande patientflöde. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
* Hantering av beställningar och lagerhållning
* Attestering av inkommande fakturor
* Post- och kökssysslor
* Administrativ hantering av 1177-meddelanden
* Telefoni via TeleQ
* Bokningar, kallelser och hantering av vårdgarantiärenden
* Uppföljning av sista minuten-tider i Cosmic
* Kontakt med konsulter och enklare serviceärenden
Du får en introduktion som ger dig god inblick i våra arbetssätt och rutiner. Under dina första veckor går du bredvid kollegor för att lära känna både systemen, verksamheten och teamet. Dessutom deltar du i Region Kronobergs introduktionsutbildningar som riktar sig till alla nyanställda.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning och erfarenhet av administrativt arbete. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, skapa struktur och vara ett viktigt stöd för teamet. Du har god datorvana och har lätt för att sätta dig in i nya system hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa med dina arbetsuppgifter.
Som person är du serviceinriktad, lösningsfokuserad och flexibel. Du tar initiativ, ser vad som behöver göras och samarbetar lätt med olika yrkesgrupper. Du trivs i en miljö där arbetstempot kan variera och har en prestigelös inställning till arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Månadslön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 564/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
HR - Specialist
Josefina Ågren 0470 – 58 69 34 Jobbnummer
9480423