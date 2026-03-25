Serviceingenjör till simulatoranläggning vid Ringhals kärnkraftverk
Vattenfall AB / Maskiningenjörsjobb / Varberg Visa alla maskiningenjörsjobb i Varberg
2026-03-25
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige
KSU, Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, kompetenssäkrar de svenska kärnkraftverkens personal genom såväl teoretisk utbildning som praktisk träning i fullskalesimulatorer. Företaget befinner sig i utvecklingsfas och vi ser en spännande framtid för att säkerställa kompetens för långsiktig och ny kärnkraftsdrift. Verksamheten bedrivs från vårt huvudkontor som ligger i Nyköping samt från våra träningsanläggningar som ligger i nära anslutning till kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. KSU, med ca 180 anställda, delägs av Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG AB, Ringhals AB och ingår i Vattenfallkoncernen, Business Unit Vattenfall Power Solutions, VPS.
Vilka är vi på KSU?
En av våra viktigaste uppgifter är att utbilda de svenska kärnkraftverkens drift- och underhållspersonal. Vi bidrar till säker och stabil drift av kärnkraft och tillsammans med våra kunder skapar vi framtidens utbildning.
Nu söker vi en serviceingenjör inom hårdvara till vårt team i Ringhals!
Du kommer att tillhöra avdelning Support Simulatorsystem. Vi arbetar med support och drift av fullskaliga och grafiska simulatorinstallationer i Oskarshamn, Forsmark och Ringhals.
I den här tjänsten blir du en del av teamet och verksamheten kring planering, service och underhåll av våra simulatorinstallationer i Ringhals. Vi levererar hög tillgänglighet i simulatorerna genom både förebyggande och avhjälpande underhåll.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att driftsatt utrustning i simulatorn har hög tillgänglighet genom felsökning, support, reservdelshållning, reparationer och ombyggnationer i enlighet med de krav som finns för simulatorn.
Exempel på återkommande arbetsuppgifter/ansvar:
Uppstart av simulatorer
Felsökning
System back-up, omstarter och datahantering
Förebyggande underhåll av all utrustning i simulatorn inklusive ljud, telefoni och inspelningsutrustning
Planering och genomförande av ombyggnation av simulatorer.
Rollen innebär också att du blir spindeln i nätet när det gäller support för simulatorerna. Du kommer att ha både interna och externa kontakter med andra utbildningsenheter och kärnkraftverk samt leverantörer. Det är viktigt att du uppskattar att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor, lokalt och på distans.
Kravspecifikation
Du har ett stort tekniskt intresse och tycker om att analysera, förstå och lösa problem. Som kollega tar du ansvar och har en hjälpsam och lösningsinriktad känsla för service och support. Du planerar och prioriterar ditt arbete på ett sätt som säkerställer att våra åtaganden uppfylls, vilket är grundläggande då våra insatser påverkar organisationen som helhet. Du är kommunikativ, flexibel och är van vid att jobba med servicefönster och tidspress som kan förekomma.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att arbeta med elektronik, teknik och/eller datorer - vi tror att du har mer än fem års arbetslivserfarenhet av det eller närliggande tekniskt arbetsområde
God erfarenhet av felsökning kopplat till områden som hårdvara, I/O (Input/Output), elektronik
Gymnasieutbildning inriktning teknik eller el-tele, elektronik
Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
B-körkort.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
Reparationer av äldre elektronik
CAD, 800xA, virtualiseringslösningar.
Ytterligare information
Placeringsort
Vi arbetar på plats i simulatoranläggningen vid Ringhals kärnkraftverk, vissa resor i tjänsten kan förekomma. Tjänsten är på heltid, dagtid.
Rekryterande chef Robin Wahlström. Fackliga representanter Mikael Stenmark (Unionen), Johan Kjellberg (Ledarna), Ingemar Eriksson (SEKO) och Rolf Olsson (Akademikerna).
Vi ser fram emot din ansökan!
Ansök via vår annons på Vattenfalls karriärsidor senast den 15 april, 2026. Du ansöker genom att bifoga ditt CV och besvara några inledande frågor. Du behöver inte inkludera ett personligt brev.
KSU erbjuder dig en blandning av teknik, lärande och pedagogisk utveckling. Du kommer att ingå i ett team som värdesätter öppenhet, samarbete och som arbetar för ett positivt arbetsklimat med en bra gemenskap. För oss är din utveckling viktig, därför kommer vi att uppmuntra dig till att utveckla dina kunskaper och ge dig möjlighet att växa genom nya utmaningar. Läs mer https://careers.vattenfall.com/se/sv/ersattning-formaner
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer https://careers.vattenfall.com/se/sv/jobba-med-oss/mangfald-inkludering
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Förutom säkerhetsprövning genomförs även drogtest. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
Ringhals Kärnkraftverk (visa karta
)
432 85 VÄRÖBACKA, NORR OM VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ringhals Jobbnummer
9817991