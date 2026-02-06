Serviceingenjör optiska mätsystem Europa
2026-02-06
Om jobbet
Är du teknikintresserad och trivs med att arbeta med service och installation nära kunder? Har du dessutom ett eget driv och tycker om att resa?
Till vårt marknadsområde Europa 2 söker vi en serviceingenjör, med placering i Furulund.
Om rollen
Som serviceingenjör fyller du en viktig funktion och kommer att ansvara för teknisk support mot våra kunder. Arbetet kan innefatta:
• Kundsupport via e-mail/telefon
• Test av våra mätsystem innan leverans
• Kalibrering och kvalitetssäkring av våra mätsystem
• Installation av nya system hos kund
• Regelbunden, såväl som ad hoc service hos kund
- Utbildning av våra distributörer
• Felsökning
I rollen ingår även cirka 100-150 resdagar per år, framförallt för teknisk support av våra mätsystem hos tyska kunder, men även besök hos distributörer kan förekomma. Dessutom arbetar vi nära andra marknader och bistår dem med hjälp vid behov.
Placeringsort är på OPSIS huvudkontor i Furulund.
Har du den här bakgrunden?
• Teknisk utbildning på minst gymnasienivå och/eller flera års arbetslivserfarenhet med inriktning mot mekanik och elektronik
• Goda kunskaper i mekanik och elektronik.
• Goda datorkunskaper
• God kommunikativ förmåga i engelska både i tal och skrift är ett krav
• Dokumenterad erfarenhet av DOAS instrument samt gashantering.
• Erfarenhet av att ha arbetat utomlands.
Är det här du?
Som person är det viktigt att du är noggrann, mycket ansvarsfull och har god social kompetens. har du ett eget driv och ansvarskänsla. Du är serviceinriktad och värnar om att hjälpa våra kunder när de har problem. Du arbetar lösningsorienterat och har förmåga att driva uppgifter självständigt men samarbetar också väl med andra. Du har ett starkt teknikintresse och förmåga att tänka logiskt. Du har en positiv inställning, är nyfiken och vill utvecklas både personligt och i rollen.
Du blir en viktig del av OPSIS
Vi erbjuder dig flexibel arbetstid, kollektivavtal och friskvårdsbidrag. Som serviceingenjör på den europeiska marknaden blir du en del av ett sammansvetsat team som hjälper och stöttar varandra. Du kommer att få internutbildning på OPSIS mätsystem av vårt befintliga supportteam.
Tillträde snarast. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Vi vill ha din ansökan senast den 19 februari 2026. E-posta din ansökan till HR-ansvarig Anne Levander, och skriv "serviceingenjör Europa" i ämnesraden.
Ta reda på mer!
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anne Levander, HR, 046-722521. Gå gärna in på vår hemsida www.opsis.se.
Välkommen med din ansökan!
OPSIS AB tillverkar och marknadsför mätsystem för ämnesanalys i omgivningsluft och i industriella utsläpp och processer, samt system för livsmedelsanalys. Vi är verksamma sedan 1985 och väl etablerade internationellt med en exportandel på runt 90 procent. Vi har i dag omkring 90 anställda och omsätter ca 170 miljoner kronor per år. Vi är ISO 9001-, ISO 14001-, ISO 27001- och ISO 45001-certifierade såväl som ISO 17025-ackrediterade. Så ansöker du
