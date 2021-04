Serviceingenjör inom luftfart till Umeå - Umeå Airport - Eltel Networks Infranet AB - Elektronikjobb i Umeå

Eltel Networks Infranet AB / Elektronikjobb / Umeå2021-04-11AVISEQ Critical Communication söker Serviceingenjör inom luftfart till Umeå AirportDu erbjuds ett utmanande och stimulerande arbete i en spännande miljö inom vår luftfartsenhet med inriktning på flygledningssystem, kommunikations-, navigations- och surveillancesystem (CNS). Du kommer att vara en viktig länk i kedjan att upprätthålla den tekniska säkerheten kring luftfarten och flygtrafiken genom att arbeta med förebyggande och felavhjälpande underhåll av följande system:FlygledningssystemNavigationssystemRadioRadarMeteorologisk utrustningKommunikationssystemIP Nätverk och PC-applikationerPublika system i terminalbyggnaderDå många av systemen på flygplatsen är unika och komplexa ingår omfattande grundutbildning och specifika påbyggnadskurser. Under 2021/2022 kommer du även vara med i processen för införandet av ett kameratorn (RTS) som kommer ersätta flygledartornet. Det ingår även resor i arbetet då vi även har utrustning utanför flygplatsen och på närliggande flygplatser. Du kommer tillhöra ett team om 2 Serviceingenjörer på Umeå och ett större team som omfattar hela norra Sverige.Arbetet bedrivs enligt gällande kvalitets- och miljöanvisningar och du ansvarar för att de följs.Du har minst 3-årig gymnasiekompetens med teknisk inriktning alternativt högskoleingenjörsutbildning.Du har god yrkeserfarenhet och goda kunskaper om radioteknik, analog/digital elektronik, mekanik samt erfarenhet av underhåll på teletekniska system.Du ska kunna arbeta med förekommande utrustning och instrument samt PC-baserade stödsystem och ha vana att läsa och följa tekniska instruktioner.Då arbetsuppgifterna, vid behov, kommer att utföras på annan ort än placeringsorten förutsätter det att du kan resa.Mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska och B-körkort krävs.Du kommer behöva bli godkänd för mastklättring.Meriterande är tidigare erfarenhet av underhåll av flygplats- och luftfartssystem.Som person har du ett brinnande teknikintresse. Du är ansvarstagande och engagerad i ditt arbete. Du har lätt att ta egna initiativ och uppvisar god social förmåga i dina kontakter och ditt samarbete med andra, både internt och externt. Ditt arbete präglas av affärsmässighet, god kvalitet och hög servicegrad.Välkommen med din ansökan, gärna så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Vi tar ej emot ansökningar via mail utan enbart via länken här i annonsen.Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, där vi tillämpar 6 månaders provanställning. Grund för anställning är godkänd registerkontroll/säkerhetsprövning och tillträde sker enligt överenskommelse.Vi eftersträvar mångfald och välkomnar sökande som kan bidra till att vi uppnår detta.Har du frågor kring tjänsten vänligen kontakta ansvarig chef Joni Kujala på tfn: 072-5954600AVISEQ verkar inom kritisk kommunikation. Vi är specialister på att erbjuda kostnadseffektiva tjänster utan att göra avkall på säkerheten. Vi övervakar, driftar och underhåller våra kunders tekniska utrustning och system, allt för att säkerställa deras kritiska verksamhet. Våra största kunder verkar inom luftfart och säkerhet vid flygtrafikcentraler, flygplatser, statliga myndigheter och företag, såväl offentliga som privata, i hela Sverige. AVISEQ har cirka 200 anställda och blev i maj 2020 en del av LFV-koncernen. Vi vill vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och att ta ett samhällsansvar!2021-04-11Sista dag att ansöka är 2021-04-30Eltel Networks Infranet AB5683522