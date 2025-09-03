Servicehandläggare till Järfälla kommuns servicecenter - två vikariat
2025-09-03
Vill du vara med och göra skillnad för Järfällaborna varje dag?
Järfälla kommuns servicecenter har funnits sedan 2010 och är invånarnas första kontaktpunkt med kommunen. Vi besvarar frågor om kommunens alla verksamhetsområden via telefon, e-post och besök.
Vårt mål? Att ge bästa möjliga service - varje gång.
Två av våra medarbetare som jobbar för Samhällsbyggnadsförvaltningen och Järfälla näringsliv går snart på föräldraledighet, och vi söker därför vikarier:
• Vikariat 1: december 2025 - september 2026
• Vikariat 2: december 2025 - januari 2027Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
• Representera kommunen och vara ansiktet utåt för Samhällsbyggnadsförvaltningen och Järfälla näringsliv.
• Besvara samtal och logga ärenden i vårt ärendehanteringssystem.
• Ge information och vägledning via telefon, e-post och besök.
• Samarbeta med handläggare och avdelningar inom kommunen.
• Delta i förbättringsarbete utveckla rutiner, kunskapsdatabas och arbetssätt.
Som servicehandläggare är du en nyckelperson i kontakten med medborgare och företagare. Du ger kvalificerad information och vägledning inom områden som:
• Samhällsbyggnadsförvaltningen
• Järfälla näringsliv
• Allmänna frågor om kommunen
Vanliga frågor rör exempelvis bygglov, trafik, vatten och avlopp, avfall och återvinning samt företagsfrågor.Kvalifikationer
Du ska ha:
• Gymnasieutbildning
• Minst 6 månaders erfarenhet av kundtjänstarbete
• Mycket god datorvana, inklusive Office-paketet och informationssökning
• Erfarenhet av telefoni- och ärendehanteringssystem
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
• Förmåga att hantera IT-system samtidigt som du kommunicerar med kunder
• Grundläggande förståelse för kommunal organisation och beslutsvägar
Meriterande:
• Eftergymnasial utbildning inom bygglov, VA-avfall, miljö, trafik eller park
• Erfarenhet av felanmälningar, t.ex. från fastighetsbolag
• Erfarenhet av handläggning inom samhällsbyggnadsområdet
• Vägledning via webb eller sociala medier
• Erfarenhet av programmet EDP - kommunens system för VA- och avfallsabonnemangDina personliga egenskaper
• Vetgirig - du håller dig uppdaterad inom ditt expertområde och omvärldsbevakar
• Kreativ - du ser utanför boxen och tänker i nya banor
• Samarbetsorienterad - du anpassar dig och har fokus på det gemensamma målet
• Strukturerad - du arbetar enligt de rutiner och riktlinjer som finns
• Serviceinriktad - du har ett professionellt och vänligt bemötande
• Lösningsorienterad - du hittar snabba lösningar på de problem som uppstår
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Enhetschef Servicecenter
Mia Hagman mia.hagman@jarfalla.se 08-58029353
Enhetschef Servicecenter
Mia Hagman mia.hagman@jarfalla.se 08-58029353 Jobbnummer
