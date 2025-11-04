Servicehallsmedarbetare timanställning till Falun och Borlänge
Till Keolis depåer i Dalarna söker vi nu en timanställd medarbetare till Servicehallen i Falun & Borlänge. Med dig i våra servicehallar får vi rena och fina bussar så att våra resenärer trivs och känner sig välkomna.
På Keolis ser vi att ansvarstagande och kompetenta medarbetare gör kollektivtrafiken bättre, något som i sin tur gör att fler resenärer väljer bussen framför egen bil. Det är vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle. Vill du vara med och bidra? Vi är en arbetsplats som präglas av hög säkerhet, mångfald, ansvar och respekt för varandra. Välkommen med din ansökan redan idag.
Om tjänsten
Tillsammans med övriga servicehallsmedarbetare ansvarar du för ordning och reda i servicehallen och andra gemensamma utrymmen. Du utför daglig service såsom tankning, städning, påfyllning av vätskor och funktionskontroller på Keolis fordon. Du utför även rekonditionering, klottersanering och enklare reparationer på bussar.
Det här behöver du ha
B-körkort.
Tekniskt intresse och handlag.
God fysik då arbetet är mycket rörligt och ibland tungt.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Du är noggrann och kan arbeta i ett högt tempo.
Det är meriterande om du har D-körkort och tidigare erfarenhet från liknande arbete eller från det tekniska området men det är inget krav. För att trivas bör du vara serviceinriktad, flexibel, strukturerad och kunna arbeta bra tillsammans med andra människor. Du är kommunikativ, driftig och självgående. Du ser det som positivt att få arbeta med våra olika busstyper och är intresserad av fordon, teknik och människor. Tjänsten är en timanställning med arbetstider under kväll och natt, både vardagar och helger. Du bör vara tillgänlig för jobb minst 2-3 dagar i veckan och är flexibel att jobba på båda våra depåer i Falun och Borlänge. Vi ser gärna att du kan påbörja introduktionsutbildning under vintern 2025.
Det här får du av oss
Hos Keolis får du en god introduktion till dina arbetsuppgifter. På depån finns din underhållsledare som stöttar dig i din roll som servicehallsmedarbetare.
Inom Keolis finns goda utvecklingsmöjligheter och som anställd hos oss vill vi att du ska trivas och må bra, och erbjuder därför friskvårdsbidrag. Keolis är en arbetsplats för dig som trivs i en miljö präglad av etnisk och kulturell mångfald, där klimatet är öppet och där vi respekterar varandras likheter och olikheter.
Så här söker du
Är det här något för dig är du varmt välkommen att registrera din ansökan. Vi kräver inget CV men du är välkommen att bifoga det om du så önskar. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta:
Caroline Norstedt | rekryterare | caroline.norstedt@keolis.se Ersättning
