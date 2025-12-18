Servicefunktionen söker erfaren kock till Förskola/Grundskola
2025-12-18
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. I sektor Stödfunktioner ingår bland annat ekonomi, personal, kansli, kommunikation, lokalvård och måltid. Stödfunktionernas uppdrag är att underlätta och effektivisera för verksamheterna.
Servicefunktionen - en väg in för kommunens verksamheter. Består fr o m 260101 av måltids- och lokalvårdsverksamheten.
Servicefunktionen med sina ca 140 medarbetare har som uppdrag att ge bästa möjliga service till kommunens förvaltning och verksamheter utifrån behov, efterfrågan och önskemål. Vi arbetar aktivt med att öka vår dialog och mötas i olika forum. Måltidsservice består i huvudsak av att tillhandahålla kommunens måltider inom förskola, skola och omsorg. VI ansvarar för tillagning, transport och servering mm av måltider till förskolor, grundskolor, fritidshem, gymnasieskola, äldreomsorg och särskilda boenden.
Denna anställning är i kök för förskolan/grundskolan i Stenungsunds kommun.
I arbetsuppgifterna som kock ingår bl a att planera meny och inköp, göra beställningar, laga god mat från grunden och att arbeta efter en bra struktur, logistik och med en ekonomisk medvetenhet. Att följa egenkontrollprogram för säkerhet och kvalité i produktionen och att arbeta aktivt med hållbarhet t ex att minska matsvinnet är en självklarhet.
Vi söker DIG som vill arbeta som kock i något av våra kök på förskola eller skola. Du tillagar mat till våra barn, elever och personal. Du har kunskap och erfarenhet av både vanlig mat, anpassad kost och specialkost. Som kock ansvarar du för förberedelser, tillagning och leverans av rätter av hög kvalitet. Du finns med i hela processen från planering till kompost. Vi strävar efter att laga så mycket mat som möjligt från grunden. Vi vill bidra till minskad miljöpåverkan och strävar därför efter ett hållbart arbetssätt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid mån- fre. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Du arbetar inte helger eller röda dagar.Kvalifikationer
Du har kockutbildning och minst 5 års erfarenhet av yrket.
Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. God datorvana är ett krav. B-körkort är ett krav.
Meriterande är om du har erfarenhet av arbete i kök med inriktning mot förskola/grundskola.
Du som söker har ett brinnande intresse för att laga god mat och vill utvecklas ytterligare inom yrket. Du är flexibel, engagerad, kreativ, serviceinriktad, ser möjligheter inte hinder, har god samarbetsförmåga och social kompetens. Hos oss är dialogen med våra kunder och gäster oerhört viktig. Och självklart att vara en god kollega.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
