Serviceelektriker till Phoenix Elteknik i Stockholm!
2025-09-23
Är du en erfaren, självgående och engagerad elektriker som brinner för att leverera högkvalitativa tjänster till våra kunder i Stockholm? Vi jobbar främst mot privatpersoner.
Varför välja Phoenix?
Hos oss hittar du inte bara ett jobb, utan en möjlighet att vara en del av en växande gemenskap som drivs av innovation, samarbete och entreprenörskap.
Din roll hos oss
Som en del av Phoenix kommer du att ha en ansvarsfull och självständig position där du får frihet under ansvar. Vi värdesätter din strukturerade approach och ditt goda ordningssinne, samtidigt som vi uppmuntrar din förmåga att vara självgående och ta egna initiativ. Vi arbetar mestadels med privata kunder. Man utgår hemifrån.
Förmåner
Förutom konkurrenskraftig lön och möjligheter till karriärutveckling, inkluderar våra förmåner:
Friskvård 5000kr/år
Matkort 3000kr/mån
Servicebil (kan användas privat inkl. drivmedelsförmån)
Tjänstepension 4,5%
Försäkringar hos AFA
Minst tre års erfarenhet som elektriker
Vi värdesätter din erfarenhet och expertis inom branschen. Med minst tre års praktisk erfarenhet är du väl rustad för att möta utmaningarna och kraven i vår verksamhet.
Självgående
Vi letar efter personer som kan ta ansvar och driva saker framåt på egen hand. Att vara självgående är avgörande för att kunna hantera olika arbetsuppgifter och situationer på ett effektivt sätt.
Flytande i svenska, tal och skrift
Kommunikation är nyckeln till framgång inom vårt yrke. Därför är det viktigt att du är bekväm med att kommunicera på svenska både muntligt och skriftligt för att kunna samarbeta effektivt med kollegor och kunder.
B-körkort
För att kunna utföra dina arbetsuppgifter på ett smidigt och effektivt sätt behöver du ha ett giltigt B-körkort.
Erfarenhet av elinstallationer hos privatpersoner
Vi ser gärna att du tidigare har erfarenhet av att arbeta med elinstallationer hos privata kunder och har förmågan att anpassa ditt arbete efter kundens specifika behov och önskemål. Även erfarenhet av att installera laddboxar.
Lämpa in din ansökan via vårt formulär på länken: https://phxel.se/arbete
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
