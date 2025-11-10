Serviceelektriker till L&T i Region Väst
Lassila & Tikanoja FM AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg Visa alla installationselektrikerjobb i Göteborg
2025-11-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lassila & Tikanoja FM AB i Göteborg
, Borås
, Trollhättan
, Uddevalla
, Sotenäs
eller i hela Sverige
Är du en erfaren elektriker som vill arbeta i en omväxlande miljö med goda utvecklingsmöjligheter, då kan denna roll vara rätt för dig. Lassila & Tikanoja FM söker en kollega till ett av våra uppdrag i Region Väst. Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten
Under dina arbetsdagar jobbar du varierat med service, installationer och felavhjälpande underhåll på elanläggningar inom fastighet. Du utvärderar situationen som uppstått, rapporterar eventuella avvikelser med förbättrings- och åtgärdsförslag samt utför arbetet.
Du kommer att delta i en del mindre projekt gällande el-installationer. som även inkluderar offertarbete. Du tar även hand om el-anläggningarnas tillsyn & skötsel som ingår i våra avtal att utföra.
För att kunna lösa dessa uppgifter är din problemlösningsförmåga A och O i arbetet. Du kommer att bli en del av ett glatt gäng av specialister och får tillfället att bekanta dig även med andra teknikområden, såsom ventilation, värme och energi. Då vi som grupp tror på ett nära samarbete så hjälps vi åt och du kommer att stötta våra Fastighets- och Drifttekniker vid behov.
Vi tror att du har några års erfarenhet av rollen som serviceelektriker och el-behörighet (certifierad eller högre). Du är initiativrik, duktig på att bygga goda relationer och kvalitetsmedveten. Du är ansvarstagande och trivs med kombinationen av självständigt arbete och arbete i grupp.
Rollen är ambulerande och innebär allt från enklare installation av tex vägguttag, brytare, ljusarmaturer etc, till installation av fläktmotorer, spjäll, styr don, pumpar etc. Du har stort eget ansvar och lägger upp och styr ditt arbete. Du är därför duktig på att planera dina dagar.Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
• Godkänd elektrikerutbildning (ECY eller B-auktorisation)
• Vana att läsa el-scheman och felsökning på egen hand
• Mycket god förmåga att kommunicera med kunder och kollegor
• Behärskar svenska mycket väl, både i tal och skrift
• Mycket god datorvana och administrativ förmåga då all rapportering sker digitalt via handdator
• B-körkort är ett krav
Meriterande
• AL Auktorisation
• Erfarenhet av att jobba med fastighetsdrift
• Erfarenhet av service & underhåll även inom andra teknikområden
• Erfarenhet mekanik
• Erfarenhet VVSSå ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Projektledare Jani Haavisto. Jani.haavisto@l-t.se
.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lassila & Tikanoja FM AB
(org.nr 556473-2260) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lassila & Tikanoja FM Jobbnummer
9596820