Serviceelektriker till Dalenbergs El & Maskinteknik en del av Vattenfall
2025-09-16
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
Företagsbeskrivning
Dalenbergs El & Maskinteknik är ett helägt dotterbolag till Vattenfall Services och tillhör Enheten Energitjänster. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer inom många olika branscher.
Om rollen
Dalenbergs El & Maskinteknik är ett helägt dotterbolag till Vattenfall Services som tillhör Vattenfallkoncernen. Nu utökar vi verksamheten och söker därför fler elektriker till våra områden inom industri, entreprenad, service, e-mobility, solceller och skåpsbyggnation.
På Dalenbergs El & Maskinteknik är vi ett engagerat gäng som jobbar tillsammans med en rad olika kunder inom varierande branscher. Vårt huvudsäte är i Skene men vi verkar över hela Sverige och har dessutom en del uppdrag utomlands.
Din roll som elektriker
I rollen arbetar du som serviceelektriker inom våra ram- och serviceavtal. Du kommer till största del arbeta självständigt. Det här är ett jobb för dig som gillar omväxling och gillar att lösa tekniska problem i fält. Att i alla moment arbeta säkert är en självklarhet för dig.
Med vår breda kundbas får du arbeta med varierande och spännande projekt, allt från fiberinstallationer till högspänning. Vår platta organisation innebär att du får möjlighet att aktivt bidra till utveckling och förbättring.
Kravspecifikation
I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och letar efter dig som är samarbetsorienterad och som värdesätter en god gemenskap. Hos oss ställer vi upp för varandra och det är viktigt att du är lyhörd och flexibel. Till sist behöver du vara lösningsorienterad och anpassningsbar, eftersom vår arbetsplats är där kunden behöver oss.
Utöver dina personliga egenskaper söker vi dig som har följande kvalifikationer:
En gymnasial- eller eftergymnasialutbildning inom el, automation, industri eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Minst 3 års erfarenhet som serviceelektriker och god materialkännedom
ECY-certifikat
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du känner dig bekväm med att kommunicera på engelska
Det är också viktigt att du, precis som oss, alltid sätter säkerheten först!
Meriterande:
Liftkort- och fallskydd
Kunskap inom KNX eller annan belysningsstyrning.
Erfarenhet inom solcellsbranchen samt laddboxar är mycket meriterande.
Kunskaper i felsökning i PLC program
Aptus porttelefoner eller liknande system
Ytterligare information
Vi erbjuder
Våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling, både i din nuvarande yrkesroll och för att ta nästa steg i karriären. Vi är en trygg och familjär arbetsgivare där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur.
Som del av en väletablerad och stabil koncern som ligger i framkant av teknikutvecklingen och den gröna omställningen erbjuds dessutom intressanta samarbetsprojekt inom koncernen och vi kan med det stora bolagets trygghet erbjuda stabila arbetsförutsättningar.
Kom och bli en del av vårt engagerade team där din insats verkligen gör skillnad!
Förutom konkurrenskraftig lön och möjlighet till karriärsutveckling, inkluderar våra förmåner: Friskvårdsbidrag 5000kr/år, arbetstidsförkortning, privat sjukvårdsförsäkring, extra ersättning vid föräldraledighet.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss här
Placeringsort
Vårt kontor och skåpsverkstad ligger i Skene där majoriteten av våra elektriker utgår ifrån. Vi söker därför dig som bor i Skene med omnejd.Publiceringsdatum2025-09-16Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Avdelningschef Lars Lindblom, 076-340 60 80. För mer information kring rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Johanna Sperling, johanna.sperling@vattenfall.com
Känns detta som ett jobb för dig? Du är varmt välkommen med din ansökan senast den 12 oktober 2025. Du söker jobbet snabbt och enkelt genom att svara på några urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi kan inte ta emot din ansökan via mejl, på LinkedIn eller annan kanal utanför vårt rekryteringssystem och vi önskar inte ett personligt brev. Urval kan komma att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vi arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Så ansöker du
