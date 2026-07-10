Serviceelektriker sökes till vår region Dalarna
Luotea FM AB / Installationselektrikerjobb / Borlänge Visa alla installationselektrikerjobb i Borlänge
2026-07-10
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Är du en erfaren elektriker med AL-behörighet som vill arbeta i en omväxlande miljö med goda utvecklingsmöjligheter? Då kan denna roll vara rätt för dig! Luotea söker en kollega till ett av våra uppdrag i Dalarna. Varmt välkommen med din ansökan!
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva – då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan. Vi leder vägen mot en smartare morgondag och i det uppdraget behövs du.Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Under dina arbetsdagar jobbar du varierat med service, installationer och felavhjälpande underhåll på elanläggningar inom ett varierat och utmanade fastighetsbestånd mot våra kommersiella kunder så som exempelvis Hushagen och Jernhusen.
I rollen förväntas du vara lokalt ansvarig för regelefterlevnaden gentemot företagets egenkontrollprogram. Du utvärderar situationen som uppstått, rapporterar eventuella avvikelser med förbättrings- och åtgärdsförslag samt utför arbetet. Du kommer att delta i en del mindre projekt gällande el-installationer, som även inkluderar offertarbete. Du tar även hand om el-anläggningarnas tillsyn och skötsel i enlighet med våra kundavtal.
Du blir en viktig del av ett mindre team specialister som utgår från Borlänge och får tillfälle att samverka med andra teknikområden, såsom ventilation, värme och energi. Som team tror vi på nära samarbete så vid behov kommer du att stötta våra Fastighets- och Drifttekniker. Rollen är ambulerande och innebär allt från enklare installation av tex vägguttag, brytare, ljusarmaturer etc, till installation av fläktmotorer, spjäll, styrdon, pumpar etc.Kvalifikationer
Godkänd elektrikerutbildning med AL-behörighet
Minst 3 års erfarenhet av rollen som serviceelektriker
Vana att läsa el-scheman och felsökning på egen hand
Mycket god förmåga att kommunicera med kunder och kollegor
Behärskar svenska mycket väl, både i tal och skrift
Mycket god datorvana och administrativ förmåga då all rapportering sker digitalt via handdator
B-körkort är ett krav
Meriterande
Erfarenhet av att jobba med fastighetsdrift
Erfarenhet av service & underhåll även inom andra teknikområden
Om dig
För att kunna lösa varierade typer av uppgifter är din problemlösningsförmåga A och O. Du är initiativrik, duktig på att bygga goda relationer och är kvalitetsmedveten. Du är ansvarstagande och trivs med kombinationen av självständigt arbete och arbete i grupp. Du tar stort eget ansvar i att planera och styra ditt arbete och arbetar därför strukturerat och med god prioriteringsförmåga. Vidare har du ett prestigelöst förhållningssätt då du kan komma att hjälpa dina kollegor med andra typer av uppgifter än ovan nämnda vid behov.
Därför ska Du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden gemenskap, arbetsglädje och kompetens– och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
Förmånligt pensionsprogram
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutveckling
• Vi är mycket stolta över vårt hållbarhetsarbete - läs mer om hur Luotea arbetar med frågor inom hållbarhet här: https://www.luotea.com/sv-se/hallbarhetSå ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl. Bakgrundskontroll kan komma att genomföras på slutkandidat. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta driftchef Anders Westman på anders.westman@luotea.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7951442-2096861". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luotea FM AB
(org.nr 556473-2260), https://karriar.luotea.com
Cirkelgatan 18 (visa karta
)
781 72 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luotea Jobbnummer
9999739